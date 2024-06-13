Арсенал виставив Зінченка на продаж – Артета виніс невтішний вердикт українцю
Захисник Арсенала Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб.
Як повідомляє The Boot Room, напередодні старту Чемпіонату Європи 2024 Арсенал сповістив Зінченка та Тірні, що "каноніри" не розраховують на них у наступному сезоні, тому обох лівих захисників виставили на трансфер.
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета вирішив, що українець і шотландець не відповідають вимогам команди. Наставник поважає Олександра, зазначає джерело. Однак гравець збірної України програє в його очах конкуренцію і японцю Томіясу, і поляку Ківйору.
Додамо, що угода Зінченка з Арсеналом чинна ще 2 роки. Цього сезону Олександр зіграв за "канонірів" 35 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює 27-річного українця у 38 мільйонів євро.
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