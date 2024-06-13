Як повідомляє The Boot Room, напередодні старту Чемпіонату Європи 2024 Арсенал сповістив Зінченка та Тірні, що "каноніри" не розраховують на них у наступному сезоні, тому обох лівих захисників виставили на трансфер.

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Головний тренер Арсенала Мікель Артета вирішив, що українець і шотландець не відповідають вимогам команди. Наставник поважає Олександра, зазначає джерело. Однак гравець збірної України програє в його очах конкуренцію і японцю Томіясу, і поляку Ківйору.

Додамо, що угода Зінченка з Арсеналом чинна ще 2 роки. Цього сезону Олександр зіграв за "канонірів" 35 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює 27-річного українця у 38 мільйонів євро.

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