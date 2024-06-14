Начо практично прийняв рішення про перехід в Аль-Іттіхад, інформує Marca. Спочатку іспанський центральний захисник мав намір завершити ігрову кар'єру в США, але його колишньому одноклубнику по "бланкос" Каріму Бензема вдалося переконати Начо переїхати в Саудівську Аравію.

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Повідомляється, що шейхи запропонували легенді Реала дворічний контракт зі щорічною зарплатою в 20 млн євро. Цей фактор став для захисника вирішальним, адже в Реалі він заробляв близько 5,5 млн євро на рік.

В Аль-Іттіхад Начо перейде на правах вільного агента.

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