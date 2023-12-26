Захисник збірної Франції та Арсенала Вільям Саліба попав на радари двох європейських грандів.

Французький оборонець є одним з лідерів "канонірів". Його блискуча гра привернула увагу найбільших європейських клубів, зокрема ПСЖ та Баварії.

"Зінченко – поганий захисник": екс-гравець Челсі жорстоко розкритикував українця після матчу з Ліверпулем

Як повідомляє Фабріціо Романо, Саліба відмовив двох грандам, оскільки думає, що його майбутнє пов'язано саме з Арсеналом. Керівництво лондонців вважає, що пролонгація контракту француза є одним з ключових елементів їхнього проєкту.

Нагадаємо, що чинна угода Саліба з Арсеналом діє до 2027 року. В контракті не передбачена клаусула. Загалом захисник провів за Арсенал 58 матчів, в яких забив чотири голи та віддав два асисти.

Салах забив з-під Зінченка, але Арсенал розписав нічию з Ліверпулем – "каноніри" втримали перше місце в АПЛ