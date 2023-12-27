"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про центральний матч туру АПЛ між командами, які ведуть боротьбу за потрапляння в ЛЧ на наступний сезон.

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Манчестер Юнайтед не знав перемог протягом трьох турів, не забивши жодного гола – і програвши на цьому відрізку Вест Хему (0:2) та Борнмуту (0:3). А ще була суха поразка Баварії у ЛЧ. Звісно ж, у домашці з Астон Віллою "дияволи" бажали тріумфувати за будь-яку ціну.

Втім, у першому таймі господарі організували всього один нормальний момент. Він стався аж на 44-й хвилині – це Рашфорд отримав своєчасну передачу на хід від Бруну, увійшов на лівий край штрафного та пробив у ближній кут. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки.

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Астон Вілла до того часу встигла забити – і не один раз! Рахунок було відкрито на 22-й хвилині внаслідок подачі Макгінна зі штрафного з правого флангу. Джон закрутив м'яч кудись у воротарський майданчик, а ніхто до нього не торкнувся. В тому числі й Онана. Круглий же заскочив прямо у ворота. 0:1!

VAR перевіряв епізод на предмет офсайду у Бейлі та Воткінса, але його не знайшли. Астон Вілла вийшла уперед, а вже на 25-й подвоїла свою перевагу. Гості заробили кутовий, подача пішла на дальню стійку, а там ніхто не грав з Лангле – Клеман же виконав скидку на лінію воротарського. Дендонкер у дотик переправив м'яч у сітку. 0:2!

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги підопічних Унаї Емері. Здавалося, що МЮ приречений, однак всього за дві хвилини по перерві відзначився Гарначо! 19-річний хавбек "дияволів" підтримав контратаку, отримав пас від Рашфорда, обіграв голкіпера й вколотив сферу у ворота.

Втім, гол не зарахували через офсайд у Алехандро.

Тим не менш, у подальші 10 хвилин було помітно, що Манчестер Юнайтед раз за разом зламує оборону Вілли довгими передачами на Рашфорда. Зрештою, на 59-й хвилині рахунок вдалося розмочити – Бруну Фернандеш відібрав м'яч у Дугласа Луїса й відправив його на хід Маркусу, а той прострілив під удар Гарначо. Тепер вже офсайдів не було. 1:2!

Бірмінгемці миттєво відповіли атакою з кросом від Морено. Бейлі завершував його хитрим ударом з відскоком від газону, змусивши Онана виконувати ефектний сейв. Гарначо ж не зупинявся – на 64-й хвилині він протиснув Лангле, увійшов на правий край штрафного та пробив повз дальній кут, а на 71-й відновив статус-кво!

Сам Алекс відібрав м'яч, потім запустив пас на правий фланг, звідки Бруну виконав простріл. М'яч вибили на лінію штрафного, а там Гарначо хитнув захисника та завдав потужного удару – рикошетом від Дієго Карлоса сфера пішла у протихід Мартінесу. 2:2!

Астон Вілла знову могла відігратись. Рівно за хвилину після другого пропущеного Морено пройшов Ван-Біссаку та покотив у центр карного майданчика, а Макгінн вистрілив у дотик – втім, на лінії воріт м'яч вибив Еванс! Цей епізод бірмінгемські фани згадуватимуть довго, адже він був останнім для "вілланів", а на 82-й хвилині МЮ ще й покарав за марнотратство третім голом.

Третій гол провів Хьойлунд. Господарі заробили подачу з кутового, Еванс виграв верхову боротьбу та виконав скидку, а м'яч зрикошетив від одного із оборонців. Зрикошетив на ногу Расмусу – після цього стався потужний удар у дальній кут. 3:2! Це був дебютний гол данця в АПЛ.

Часу на камбек залишалося вдосталь, враховуючи 9 компенсованих хвилин, але Астон Вілла вже не вірила у порятунок. Підопічні Унаї Емері так нічого й не створили. Манчестер Юнайтед впевнено переміг на очах нового інвестора – Джима Реткліффа.

Підопічні Еріка Тен Хага перервали 3-матчеву безвиграшну й безгольову серію в АПЛ (і 4-ти матчеву в усіх турнірах), набравши 31 очко й продовжуючи боротьбу за ЛЧ. До четвертої позиції команді не вистачає трьох залікових балів – але там засів Манчестер Сіті, який свій матч ще не зіграв. Астон Вілла з 39 заліковими балами у активі тримається третьою.

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