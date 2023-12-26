Ноттінгем переграв Ньюкасл завдяки історичному хет-трику Вуда – Нуну перервав безвиграшну серію та обійшов Миколенка
В рамках матчу 19-го туру АПЛ 2023/24 Ноттінгем Форест переміг Ньюкасл (3:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Ньюкасл непогано розпочав домашню зустріч з Ноттінгемом, вирвавшись уперед на 23-й хвилині з пенальті. Його реалізував Ісак, однак наприкінці першого тайму Вуд зрівняв рахунок з передачі Еланги. За сім хвилин по перерві ситуація повторилась – і Ноттінгем вийшов уперед.
Мудрику готують незвичну позицію в Челсі, вирок Зінченку від легенди МЮ і фанатів – Англію запалив виступ українця
На 60-й же хвилині Вуд вколотив третій гол, але тепер асистентом виступив Мурільйо. Цікаво, що Кріс став лишень четвертим футболістом у історії АПЛ, якому вдалося відзначитись хет-триком у воротах колишнього клубу.
4 - Chris Wood is the fourth player to score a Premier League hat-trick against a side he has previously played for in the competition:— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2023
Andy Cole v Newcastle, Aug 1999
Marcus Bent v Blackburn, Dec 2007
Josh King v Everton, Oct 2021
Chris Wood v Newcastle, Dec 2023
Statement. pic.twitter.com/Z2vCnN7LD3
Крім того, Вуд став сьомим футболістом, якому вдалося оформити хет-трик на Боксінг Дей в АПЛ. Кріс доєднався до компанії Тьєррі Анрі (зробив це у 2000-му), Кевіна Філіппса (2000), Роббі Фаулера (2001), Дімітара Бербатова (2011), Гарета Бейла (2012) та Харрі Кейна (2017). Що найбільш важливо, хет-трик Вуда дозволив гостям здолати Ньюкасл – матч завершився з рахунком 1:3.
Таким чином, Нуну Ешпіріту Санту здобув свою дебютну перемогу на чолі "лісників" – причому в обох поєдинках під його керівництвом команда забила мінімум два голи. Ноттінгем перервав 7-матчеву безвиграшну серію, обійшов Евертон на одне очко й відірвався від зони вильоту на п'ять.
Ньюкасл, зазнавши поразки у другому турі поспіль, поки що залишається сьомим. Від зони ЛЧ "сорок" відділяють сім залікових балів.
Холанд-Санта з кубком Ліги чемпіонів, "поранені" Ікарді й Ванда, нова сім'я Кейна: як футбольний світ святкував Різдво