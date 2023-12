Ньюкасл непогано розпочав домашню зустріч з Ноттінгемом, вирвавшись уперед на 23-й хвилині з пенальті. Його реалізував Ісак, однак наприкінці першого тайму Вуд зрівняв рахунок з передачі Еланги. За сім хвилин по перерві ситуація повторилась – і Ноттінгем вийшов уперед.

На 60-й же хвилині Вуд вколотив третій гол, але тепер асистентом виступив Мурільйо. Цікаво, що Кріс став лишень четвертим футболістом у історії АПЛ, якому вдалося відзначитись хет-триком у воротах колишнього клубу.

4 - Chris Wood is the fourth player to score a Premier League hat-trick against a side he has previously played for in the competition:



Andy Cole v Newcastle, Aug 1999

Marcus Bent v Blackburn, Dec 2007

Josh King v Everton, Oct 2021

Chris Wood v Newcastle, Dec 2023



