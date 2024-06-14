Ньюкасл оголосив про перехід захисника Ллойда Келлі з Борнмута.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, центрбек Ллойд Келлі приєднається до команди 1 липня. Деталі угоди не зазначені, однак повідомляють, що футболіст уклав довгостроковий контракт.

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Важливо зазначити, що 25-річний футболіст перейшов як вільний агент після того, як закінчився його контракт з Борнмутом.

Відсутність комісії за трансфер зробила Келлі особливо привабливим варіантом для Ньюкасла, оскільки клуб повинен відповідати правилам фінансової стабільності Прем’єр-ліги.

До слова, цього сезону Келлі провів за Борнмут 25 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

️ We are delighted to announce that Lloyd Kelly will join the club on 1 July 2024.



Welcome to Newcastle United, Lloyd! pic.twitter.com/aoX7ixnS32 — Newcastle United FC (@NUFC) June 13, 2024

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