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Ньюкасл оголосив про перехід захисника Ллойда Келлі з Борнмута.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, центрбек Ллойд Келлі приєднається до команди 1 липня. Деталі угоди не зазначені, однак повідомляють, що футболіст уклав довгостроковий контракт.
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Важливо зазначити, що 25-річний футболіст перейшов як вільний агент після того, як закінчився його контракт з Борнмутом.
Відсутність комісії за трансфер зробила Келлі особливо привабливим варіантом для Ньюкасла, оскільки клуб повинен відповідати правилам фінансової стабільності Прем’єр-ліги.
До слова, цього сезону Келлі провів за Борнмут 25 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.
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