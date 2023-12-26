Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився щодо того, хто буде грати у воротах: Лунін чи Кепа.

Наставнику мадридців додалося головного болю, оскільки вдалі виступи українського воротаря похитнули ієрархію, якої дотримувалися з початку сезону. Карло Анчелотті довелося переглянути свій план щодо того, хто буде основним голкіпером у Реала.

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Як повідомляє Defensa Central, італійський фахівець ще під час матчу проти Алавеса (1:0, 21 грудня) вирішив, що ділитиме ігровий час між Кепою та Андрієм Луніним. Попри те, що статистика українця покращилася, він однаково не стане "залізним" першим номером мадридців.

Нагадаємо, що чинна угода Луніна з Реалом діє до 2025 року. В поточному сезоні Андрій зіграв у дев'яти матчах за "вершкових".

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