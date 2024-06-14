У Кастелса було 10 мільйонів причин покинути Бундеслігу і перебратися в стан новачка елітного дивізіону Саудівської Аравії. Як інформує DH, саме таку суму Аль-Кадісія запропонувала Куну, щоб переманити воротаря. У Вольфсбурзі він заробляв 2,12 млн євро на рік.

Основний воротар збірної Бельгії на Євро-2024 підписав контракт із новачком еліти Саудівської Аравії

Повідомляється, що завдяки цьому підвищенню зарплати Кастелс став третім найбільш високооплачуваним гравцем збірної Бельгії після Кевіна де Брюйне (13,3 млн євро) і Янніка Карраско (12,7). Він випередив навіть Тібо Куртуа, який заробляє в Реалі "всього лише" 7,2 млн євро.

Нагадаємо, що контракт Кастелса з Аль-Кадісією розрахований на 3 роки.

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