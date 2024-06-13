Златан працює не на Мілан, а на його власників

За ці шість місяців у мене вже з'явилося сиве волосся.... Після виходу на футбольну пенсію та 25 років роботи у цій сфері у вас з'являється інша свобода дій. У мене двоє дітей, я багато часу проводив далеко від сім'ї. Я викроював час для спільного життя, а потім мені зателефонував Джорджіо Фурлані, й ми почали діяти. Коли у мене була перша зустріч з Джеррі Кардінале, і він запропонував мені повернутися до Мілана через RedBird. Я сказав йому: "Якщо мені доведеться повернутися до Мілана, це має бути виграшний проєкт". І він відповів: "Ласкаво просимо". Тепер крок за кроком.

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Не знаю скільки колишніх гравців після завершення кар'єри отримали такий шанс, як я. Мені потрібно звикнути до того, що я більше не футболіст. Я працюю на благо Мілана. Я можу передати досвід, я грав у найкращих європейських клубах. І як колишній гравець я знаю, як розвиваються футболісти. Проте бути футболістом та менеджером – різні речі. У мене є хороші колеги, які допомагають мені. Це не ток-шоу і я не даю обіцянок, які не можу виконати. Ви виходите до преси, коли є що сказати, а потім працюєте. Коли я тільки-но прийшов, ми вирішили не вступати в спілкування: спочатку я мав поспостерігати і почати вчитися. Головне, що ми єдині та працюємо над покращенням.

Я не співробітник Мілана, але я частина команди власника. Я почав з нуля, мені ще багато чого доведеться навчитися. Кожен, хто має свою роль, намагається виконувати її якнайкраще, тому я поважаю ролі інших. Ми розмовляємо з Кардінале однією мовою. Я б не перейшов у Мілан без проєкту з такими амбіціями. Команді потрібна конкуренція: якщо ти фаворит, це не означає, що ти виграєш. Мета – перемога: все, що ми робимо, спрямоване на створення конкурентоспроможної команди, яка виграватиме трофеї.

Я операційний партнер RedBird, я займаюся Міланом. Я працюю дуже близько до Кардінале, я в тісному контакті з Монкадою та Фурлані. Я присутній у Міланелло та в Casa Milan. Але це не шоу однієї людини, кожен грає свою роль. Це команда. Наша мета – підсилити склад та зробити його ще сильнішим, щоб бути конкурентоспроможними. Мілан націлений на трофеї не тільки в Італії, а й у Європі. Про це свідчить історія клубу. З 2011 до 2023 року Мілан не був Міланом, тепер він знову на вершині. У вас мають бути амбіції на довгострокову перспективу.

Мілан не просто виграє, він творить історію. У цьому наша відмінність від інших. І хто б не прийшов, у нього мають бути такі ж амбіції. Ті, хто вже тут і не має таких амбіцій, повинні піти. Цього року ми посіли друге. місце, ми згодні з уболівальниками: ми не задоволені, ми хочемо більшого. Немає жодних обмежень: ми хочемо вдосконалюватись та бути сильнішими, ніж ми є сьогодні. Ми тут, щоби творити історію. Ми маємо цілі, але вони є частиною стратегії. Ми хочемо діяти розумно, як це було досі. Ми не будемо демонструвати м'язи, витрачаючи більше, ніж решта, тому що реальність зараз не така. Ми думаємо про довгострокову перспективу.

Я налаштований дуже позитивно. У нас молода та голодна команда менеджерів, вони хочуть змінити ситуацію на краще. Майбутнє позитивне, всі працюють на Мілан, а не на особистому рівні. Я не даватиму обіцянок, які не можу виконати, мене навіть не цікавлять камери. Ми хочемо показати, що працюємо щодня, ми не подкаст і не ток-шоу.

Фонсека – кращий вибір, ніж Конте і Лопетегі

Передусім я хочу подякувати Стефано Піолі від імені всього клубу. Він увійшов до історії Мілана та заслуговує на всі компліменти, які отримав. Новим тренером буде Паулу Фонсека. Ми ретельно про це подумали, ми обрали його за його характер, а також за тим, як команда гратиме під його керівництвом – атакуючи і домінуючи. Для нас це був найкращий вибір. Уболівальникам можу сказати, що прийде щось нове, за всієї поваги до Піолі. Прийде домінуючий футбол, але з балансом в обороні. Це буде інша енергія.

Коли ми вирішили попрощатися з Піолі, то відразу ж задумалися про новий сезон. Щодня ми розмовляємо з Пауло Фонсекою, ділимося думками та стратегіями. Ми хочемо покращити команду, що є однією з її сильних сторін. У нас також є проєкт до 23 років, він буде дуже важливим для нас: ми хочемо пов'язати його з першою командою. І Фонсека дає молодим гравцям шанс проявити себе. Маленькі подробиці, про які ми говоримо. Наступного року на кону чотири трофеї: такий клуб, як Мілан, має бути конкурентоспроможним.

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Щодо Лопетегі, то все було написано в газетах.... Чутки мають під собою реальну основу, ми обговорювали деякі імена. Ми просто віддали перевагу Фонсеці, а не Лопетегі.

Спочатку ми вивчили профіль тренера, зокрема через ігровий стиль. Коли ми поговорили з Фонсекою віч-на-віч, він переконав нас, тому що він дуже амбітний і має величезне бажання працювати. Мілан наймає тренера, а не менеджера. Ми не обговорювали це з Антоніо Конте, тому що, за всієї поваги, він не відповідав нашим критеріям. У нас були критерії, в яких ім'я Конте не фігурувало. Все залежить від того, який матеріал ви маєте: потрібно брати до уваги все, але найкраще нашій команді підійшов Фонсека.

Ми хочемо бути конкурентоспроможною командою та вдосконалюватись далі, але з правильними профілями. Наступного року Мілан буде ще молодшим, а Фонсека якраз підходить для роботи з молоддю. Тому його роль буде дуже важлива. Потрібно, щоб тренер підходив цій міланській команді та міг її покращити. Команда до 23 років також є важливою, але основну увагу ми приділяємо першій команді. Італійці? Ми маємо як іноземців, так і італійських футболістів, їх достатньо, хоча, на жаль, у збірній їх немає. Габбія заслужив би це, він зовсім інший, ніж коли повернувся з Іспанії.

Трансфери, контракти лідерів і агентів

У минулому мої колеги проробили велику роботу на ринку, заклавши фундамент. Це трансферне вікно буде присвячене деталям, щоб доповнити те, чого не вистачає команді. Безумовно, після чудової роботи Жиру потрібен новий номер 9. Зіркзеє – сильний гравець, це не секрет. Він провів сильний сезон. Чи схожий він на мене? Я не люблю порівнянь, але він, безумовно, добре грає і, як і я, є вихідцем із нідерландської школи. Такий клуб, як Мілан, не обирає лише одного гравця. І в будь-якому випадку з ними потрібно розмовляти віч-на-віч. Сан-Сіро теж має свою вагу. Є багато факторів, які потрібно враховувати.

Як на свій вік, Франческо Камарда дуже талановитий. Він – майбутнє Мілана, і на нього не повинно бути покладено надто багато обов'язків. Ми хочемо захистити його. Він дуже голодний, він хоче вдосконалюватися. Ми повинні робити крок за кроком, він прийшов із молодіжки та потрапив до першої команди.

Такий клуб, як Мілан, повинен мати академію профі, які можуть потрапити до першої команди. На мій погляд, Камарда занадто малий для тих можливостей, які ми маємо. Це пояснює проєкт U-23. Проміжок від Прімавери до першої команди дуже великий: Камарді ще потрібно рости фізично, це нормально. U-23 дозволяє поступово входити у дорослий світ. Камарда ще не почав грати: наше завдання – вивести його в першу команду, як і багатьох інших.

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Меньян, Тео і Леау залишаться. Вони найсильніші у своїх амплуа, у них є контракт з нами, і я радий цьому. Мені не потрібні ефекти доміно. Завдяки роботі RedBird ми можемо купувати найсильніших гравців: клуб уже залучив 12 футболістів, заклавши основу для майбутнього. Це другий рік: ми маємо вдосконалюватись через деталі. Ринок – це щодня: у нас є система скаутингу по всьому світу та щодня надходить тисяча телефонних дзвінків... Для того, щоб здійснити покупку, потрібен процес. Важливо правильно вибрати профіль.

У ситуації з контрактами лідерів все можливо. Запити робляться всередині команди. З приходом RedBird з'явилася можливість робити все індивідуально. Ми хочемо посилити Мілан, є проєкт U-23. Все можна зробити. Якщо хтось приходить і каже мені: "Я більше не хочу бути тут", це проблема. Втім, це не їхня ситуація – Тео і Меньяну треба продовжувати творити історію Мілана.

Я волію не розмовляти з агентами, тому що я все ще ділю світ на чорне й біле. Монкада і Фурлані володіють сірим кольором, у них більше терпіння..... Я ж належу до старої школи Райоли і Галліані. Коли справа доходить до переговорів, кожен створює ситуацію, щоб використати її у своїх інтересах. Все має бути добре для клубу, треба працювати з розумом.

Керувати так, щоб не потрапити в халепу

Не знаю, чи доречно говорити про страждання через двадцяте Скудетто Інтера, але це безперечно дає мені бажання добиватися більшого. Ми з Міланом не стежимо за іншими командами, це для невдах. На нас не впливає те, що відбувається навколо: страждання – не конкурентний термін. Ми хочемо бути переможцями.

Кардінале хоче додати щось нове, і ідея зі стадіоном для мене просто чудова. Нам потрібен ефект "вау". Американці знають, як зробити щось потужне в сфері розваг... Це два різні світи, я на власні очі бачив, як все робиться у Сполучених Штатах. Але потім вони набираються досвіду та розуміють: в італійському футболі все робиться по-іншому. Є синергія між американцями та нами, які працюють у Мілані щодня.

У нас є стратегія та проєкт, яких ми повинні дотримуватися, але ми вже на найвищому рівні. Тепер все залежить від деталей. Приклад? У Формулі-1, будучи швидким гонщиком, ви можете вилетіти з траси, але з професійним керуванням цього не відбувається. Ми робимо все розумно і не потрапляємо в халепу. Все, що заробляємо на ринку, вкладається в першу команду, ми хочемо покращити її настільки, наскільки це можливо. У Мілані ми співпрацюємо з усіма сторонами та разом ухвалюємо рішення на користь клубу.

Поки що ні, у ці місяці ми не плануємо спілкуватися з інвесторами, які можуть зацікавитись Міланом. Однак у майбутньому все залежатиме від волі Кардінале. RedBird не боїться викликів, я можу це гарантувати.

Послання для найскептичніших фанатів? Майбутнє буде світлим, доки я тут.

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"Зараз я не ходжу на Сан-Сіро": інтерв'ю Мальдіні – про звільнення з Мілана, секрет Інтера та найкращі часи в футболі