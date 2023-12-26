Ліверпуль відкрив рахунок вже на 6-й хвилині зусиллями Нуньєса. Дарвін відповів своїм хейтерам, втримавшись після удару по ногах і віддавши пас на Гакпо, а потім відкрившись під його пас на лінію штрафного. Після цього уругваєць бахнув у дальній нижній – 1:0!

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Ще за дві хвилини Дарвін опинився перед карним майданчиком і скидував м'яч під удар Салаху, а той вистрілив під поперечку. Траффорд парирував. На 18-й же хвилині Нуньєс допоміг з другим голом. Його пас п'яткою на 11 метрів завершився ударом Гакпо – Траффорд виручив. Далі почалася метушня з відскоком на Коді, що завершилось взяттям воріт, але його скасували через фол в атаці. Фолив нестримний Дарвін.

У першому таймі Нуньєс також віддавав передачу під класний постріл Ендо (Траффорд відбив), а Салах влучав у поперечку та пробивав з близької відстані (голкіпер врятував і тут). У підсумку, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Ліверпуля.

На початку другого тайму було скасовано ще один гол мерсисайдців – це Елліот підставив ногу під прострільну передачу Гравенберха. Салах був у офсайді й перекривав кут огляду воротарю. Бернлі міг покарати Ліверпуль за марнотратство на 68-й хвилині зусиллями Гудмундссона, якому вдалося замкнути навіс на дальню стійку у виконанні Одобера. М'яч пройшов над каркасом!

Підопічні Юргена Клоппа відповіли моментом Собослая. Той на 73-й хвилині той прийняв навіс з флангу на дальній кут воротарського, але його замикання пройшло зовсім повз ворота. Це навіть за удар не порахували – до речі, у другому таймі до 82-ї хвилини мерсисайдці мали 0 пострілів. А потім Собослай бахнув з-за меж штрафного по горобцях.

Словом, ситуація була неприємна. Тим паче, що на 87-й хвилині Бернлі ледь не зрівняв рахунок. Так можна було і втратити перемогу. Рятувати Ліверпуль від проблем, як це часто буває, довелося Діасу й Жоті – вони вийшли на заміну на 67-й та 84-й хвилинах відповідно. На 90-й же ця парочка організувала другий гол – Луїс асистував, а Діогу забив з гострого кута.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 2:0. Мерсисайдці набрали 42 очки й піднялись на вершину АПЛ, випередивши Арсенал на два очки, але лондонці свій матч у турі ще не зіграли. Бернлі залишається на передостанній позиції.

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