Олександр Зінченко за підсумками 2023 року опинився у крутій компанії. Універсала Арсенала і збірної України визнали одним із найкращим футболістів свого амплуа.

Український легіонер Арсенала Олександр Зінченко увійшов у десятку найкращих лівих захисників 2023 року за версією міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

"Зінченко – це тягар": легенда Манчестер Юнайтед розніс українця за матч з Ліверпулем

При створенні рейтингу враховувалися кількість зіграних хвилин, рівень матчів та результати. 27-річний оборонець посів восьму сходинку рейтингу.

Першим став Тео Ернандес з Мілана, далі розташувались Хоакін Пікерес (Палмейрас) та Алекс Грімальдо (Байєр). Цікаво, що у десятку найкращих потрапили лише троє представників АПЛ: окрім українця, там опинився Йошко Гвардіол з Манчестер Сіті та Ден Бьорн з Ньюкасла.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його контракт з "канонірами" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює українця у 42 млн євро.

Мудрику готують незвичну позицію в Челсі, вирок Зінченку від легенди МЮ і фанатів – Англію запалив виступ українця