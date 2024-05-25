Артем Довбик стає найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії принаймні до матчу Александера Сьорлота. Руслан Маліновський і Віктор Циганков підхопили гольовий челлендж. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 травня.

Українці за кордоном

Жирона знищила Гранаду – Довбик і Циганков забили 5 голів на двох плюс оформили 2 асисти. Феєричне шоу завершилося з рахунком 7:0. Довбик повторив рекорд Шевченка (24 голи за сезон у топ-чемпіонаті). Артем залишив заявку на Пічічі до матчу конкурента Сьорлота проти Осасуни – норвежцю вистачить одного взяття воріт.

Маліновський голом допоміг Дженоа здолати Болонью в останньому матчі сезону. Поразка може коштувати учаснику ЛЧ бронзи. Хавбек збірної України забив ефектним ударом від стійки.

Шевченко розповів, чи став на облік в ТЦК і де живе під час війни. Сини в Лондоні його вже зачекалися.

УПЛ

Кривенцов офіційно очолив клуб Першої ліги. Амбітний проект Буковини з космічним бюджетом боротиметься за УПЛ.

Карпати програли матч за чемпіонство Першої ліги. Інгулець вирвав перемогу на останніх хвилинах і взяв золото у битві новачків УПЛ.

ЛНЗ переміг Ворсклу завдяки шедевру Тілля. Черкаський клуб завершив дебютний сезон в УПЛ на сьомій позиції.

Світ

Барселона офіційно звільнила Хаві перед останнім матчем сезону. Ганс Флік має очолювати каталонський клуб у наступних двох сезонах.

ЛЧ 2024/25: УЄФА додасть ще один день для матчів групового етапу, революційний останній тур.

Мілан офіційно повідомив про відставку головного тренера. Стефано Піолі мав би замінити Паулу Фонсека.