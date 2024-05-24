Перша ліга. Чемпіонська група. Сезон 23/24. 10 тур

Інгулець – Карпати – 2:1

Голи: Сітало, 9, Панасенко, 90+1 – Чех, 20

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Карпати починали останній тур Першої ліги 2023/24 на першій позиції, випереджаючи Інгулець на один заліковий бал. Обидві команди давно забезпечили собі участь в УПЛ у наступному сезоні, тож поєдинок у Петровому вирішував тільки питання розподілу медалей.

Гра давалася важко. Розпочавшись о 13:00, вона завершилась лише через три години, адже матч неодноразово переривали через повітряні тривоги. Рахунок 1:1, встановлений Сіталом і Чехом до 20-ї хвилини, тримався до кінця основного часу. Здавалося, що Карпати втримають вигідний рахунок – втім, на 1-й компенсованій Панасенко шокував львів'ян другим голом.

Часу на камбек у "зелено-білих" вже не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу Інгульця. Підопічні Владислава Лупашка виграли сьомий матч поспіль, завоювавши золото Першої Ліги 2023/24!

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