Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли на завершальний матч Ла Ліги 2023/24 у стартовому складі. Нападник збірної України зберігав шанси стати найкращим бомбардиром іспанського сезону, але потрібно було забивати щонайменше 3 голи. Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Гранада на "Футбол 24", стартував о 22:00. Передостання команда сезону дуже активно розпочала. Прості закидання вперед завершують поспішними, але доволі гострими ударами Гумбау на 1 хвилині та Мауасса на 12-й. У господарів Янхель Еррера потужно стріляв здалеку, а Циганков зі стандарту дав вище.

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Не доходять передачі до головного снайпера команди Мічела. Довбик у перші 20 хвилин тільки двічі втрачав контроль м'яча, а Жирона загалом не мала особливих ідей, як зламати насичену оборону аутсайдера. Гассаніга з рук вибиває так, що ледь не створює асист для Циганкова – інший воротар на місці. Мічел не брехав: Жирона не грає на голи Довбика, Артема просто без м'яча. Циганков швидко перебирає ногами і котить ліворуч, серія рикошетів, снаряд летить поруч зі стійкою, але кутовий стає результативним. Віктор розіграв і подав, Ерік Гарсія забиває 5 м'яч з другого поверху в сезоні. Для Циганкова це 7 гольовий пас.

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Минуло якихось 3 хвилини, і екс-динамівець ще й відзначається сам. Можна сказати, краде гол Довбика. Артем принаймні зачепився за дальній пас і змусив суперників ненароком продовжити атаку. Порту класно покотив ліворуч, Гутьєрес прострілив ідеально на ногу Циганкову, який зрівнявся за голами в топ-лігах з Ребровим і Коноплянкою (по 10). Є 7+7 для вінгера збірної України. А ось і привозить Віктор. Загрався на фланзі біля свого штрафного проти двох опонентів, пішов блискавичний крос на лінію воротарського, де Бойє дивом не влучив у порожній кут.

І тут же покарання. Порту вривається під закидання з глибини, його відверто валять на газон. Довбик не вразився танцями голкіпера і напрочуд впевнено поклав свій 22 гол. До Сьорлота стало зовсім трохи – норвежець наколотив 23. Довбик на старті другої половини розкішно розібрався, але на крок випередив події – офсайд скасовує дубль. А ось Циганков свій другий поклав чисто. Савіо, який замінив на початку тайму Порту, викотив ідеально на ногу Віктору, який від стієчки замкнув дальню.

Серія ранніх замін від Мічела. Циганков не дуже задоволено покидає поле на 55 хвилині. Йшла гра, міг і хет-трик оформити, але Мічелу, схоже, не дуже сподобалося, що забивав голи іншого українця. Довбик тут же виривається на ударну позицію, але хибить. Схоже, з маленького офсайду під нульовим кутом знову пробиває – стійка.

Факундо Пеллістрі, який грає в оренді з Манчестер Юнайтед, отримує безглузде вилучення за зрив атаки – друга жовта. І ось він хід тренера! Стуані, який замінив Циганкова, забирає на себе увагу і своєчасно віддає. Довбик елегантно котить повз голкіпера. Артем віддячив уругвайцю, скинувши під розстрільний 6 гол.

В українців сьогодні 2+1, але цього замало, аби випередити Сьорлота в боротьбі за Пічічі. Уже вся команда грає на 24 гол, і тренерська лава закипає, коли не вдається віддати на екс-форварда СК Дніпро-1. Савіо все ж заробляє рятівний пенальті, а Довбик оформлює хет-трик на 90 хвилині! Андрій Шевченко може пишатися своїм спадкоємцем у топ-лігах. Рекорд обох – 24 голи за сезон.

Із часів Андрія Шевченка український футболіст не забивав у топ-лігах 24 м'ячі.



Неймовірний Артем #Довбик! Браво! #Girona pic.twitter.com/sbkiXHbh53 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) May 24, 2024

Якщо Сьорлот не заб'є Осасуні жодного м'яча, Пічічі дістанеться українцю. Довбик зберіг шанси стати найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії. Жирона завершує сезон на третьому місці з історичною путівкою в Лігу чемпіонів, заробивши неймовірний 81 бал.

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