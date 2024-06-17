"Це здивувало не тільки мене, а й усю команду. Роналдінью ніколи у своєму житті не робив таких заяв. Навпаки, він завжди підтримував національну команду.

Роналдінью розніс збірну Бразилії перед Копа Амеріка: "Не буду дивитися жодного їхнього матчу"

Це багатьох здивувало. Я вважаю його своїм кумиром, прикладом для наслідування, як і всі в команді. Ми були шоковані.

Зрозуміло, ми не згодні. Я в команді третій і бачу самовіддачу, пристрасть, бачу, що цю футболку носять із гордістю. Я не згоден із тим, що було сказано.

Це може бути рекламною кампанією, а може й не бути, але ми в будь-якому разі були здивовані. І ми чули від Вінісіуса, що три дні тому він просив квитки на наш матч, це розходиться з тим, що він сказав", – цитує бразильця Globo.

Нагадаємо, що Роналдінью заявив, що не буде дивитися матчі збірної Бразилії, бо він вважає, що команді бракує відданості.

"Селесао" незабаром розпочнуть боротьбу на Копа Амеріки. Турнір стартує з 20 червня по 14 липня в США. Бразилія потрапила в групу D до Парагваю, Колумбії та Коста-Рики.

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