Український форвард Артем Довбик може перейти в топ-клуб, якщо покупець задовольнить вимоги Жирони.

Атлетіко проявляє великий інтерес до Довбика. "Матрацники" планують підписати Артема влітку – керівництво мадридського клубу розраховувало вкластись в 40 мільйонів євро. Однак запити Жирони виявились більшими.

Жирона вимагає 40 мільйонів відразу, гарантованим платежем, повідомляє Esto es Atleti. Ця сума навіть не підлягає обговоренню. Каталонці також вимагають бонуси, які збільшать плату за Довбика до 47 млн євро.

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Варто зазначити, що Жирона володіє лише 70% прав на українця. На 30% від продажу сподівається Мітьюлланд. Жирона дозволяє покупцям вести переговори напряму з Довбиком, але знижувати суму трансферу не збирається.

Український форвард, за повідомленнями преси, схиляється до переїзду в Мадрид. Окрім Атлетіко, на нього також претендує Наполі. З'явились чутки про Мілан та Арсенал.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик провів за Жирону 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.