Стефано Піолі завершить свою роботу в Мілані. Останній матч буде завтра проти Салернітани в рамках 38-го туру Серії А.

Клуб та 58-річний фахівець вирішили не продовжувати співпрацю. Сторони домовилися припинити дію контракту, який був чинним до літа 2025 року.

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"Мілан з любов'ю дякує Стефано Піолі та всім його співробітникам за те, що вони очолювали першу команду протягом цих п'яти років, завоювали Скудетто, яке залишиться незабутнім, і за те, що вони повернули Мілан у найважливіші європейські змагання", – йдеться у заяві прес-служби клубу.

Нагадаємо, Стефано Піолі очолив "россонері" в жовті 2019 року, у сезоні 2021/22 виграв Серію А, торік доходив до півфіналу Ліги чемпіонів. Загалом під керівництвом цього тренера Мілан провів 239 матчів (132 перемоги, 55 нічиїх, 52 поразки). Довше на чолі "россонері" протрималися лише легендарні Фабіо Капелло та Карло Анчелотті.

Оголошення про відставку до завершення сезону дасть Піолі змогу красиво попрощатися з уболівальниками. Матч проти Салернітани Мілан зіграє на Сан-Сіро. Поєдинок відбудеться завтра, 25 травня, початок о 21:45.

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