Новим головним тренером Буковини став Валерій Кривенцов, повідомляє клубна прес-служба.

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50-річний фахівець підписав з чернівчанами контракт на 1 рік з можливістю пролонгації. На цій посаді він замінив Андрія Мельника, якого було звільнено 13 травня через незадовільні результати команди.

Нагадаємо, Кривенцов розпочав тренерську кар'єру у дитячій академії Шахтаря. У сезоні 2014/15 команда U-19 під його керівництвом завоювала срібні нагороди Юнацької ліги УЄФА, поступившись у фіналі Челсі (2:3). Влітку 2015-го він очолив Маріуполь, а вже наступного сезону повернувся у Шахтар, де працював головним тренером молодіжної команди "гірників", яку у кампанії 2017/18 привів до чемпіонства.

У серпні 2020-го очолив Металіст 1925 і вийшов з ним в УПЛ. Останнім місцем роботи Кривенцова була луганська Зоря.

До слова, Буковина за тур до фінішу лідирує у Групі вибування Першої ліги, на 2 очки випереджаючи Поділля. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса на наступний сезон у клубі закладають рекордний бюджет для виходу в УПЛ – на команду планують витратити 8,5 млн доларів.

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