Головний клубний турнір Європи з нового сезону принесе зміни також у розклад уболівальників.

У наступній кампанії вже не буде звичного групового етапу по чотири команди. Буде велика спільна турнірна таблиця, а кожен учасник зіграє проти восьми інших по одному матчу (формат вдома / виїзді також скасували).

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Оскільки поєдинків стане значно більше, УЄФА вирішив збільшити тривалість туру. Вже до звичних вівторка і середи додасться четвер, повідомляє репортерка видання COPE Аранча Родрігес. Окрім того, в останньому турі групового етапу усі 18 матчів зігарють одночасно.

Нагадаємо, основний раунд Ліги чемпіонів 2024/25 розпочнеться 17 вересня. Турнір триватиме до 31 травня 2025 року, коли на Альянц Арені в Мюнхені зіграють фінал.

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