Верес вже 25 червня повернеться до роботи після короткострокового відпочинку та відновлення, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

Верес офіційно оголосив про відхід екс-вінгера Динамо

Підопічні Олега Шандрука, як і більшість команд УПЛ, готуватимуться до нового сезону в Україні. Рівняни запланували одразу сім контрольних матчів, які проведуть у різних містах нашої країни.

Графік спарингів Вереса виглядає наступним чином:

29 червня – Рух – Верес (Львів)

3 липня – Верес – Звягель (Рівне)

10 липня – Верес – Полісся (Рівне)

14 липня – Верес – Нива Тернопіль (Рівне)

21 липня – Колос – Верес (Ковалівка)

23 липня – Локомотив – Верес (Київ)

26 липня – Оболонь – Верес (Київ)

Нагадаємо, Верес завершив сезон на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ і змушений був грати перехідні поєдинки з Епіцентром за збереження прописки в еліті. Перша гра завершилась бойовою нічиєю (1:1), а у матчі-відповіді рівняни здобули переконливу перемогу 3:1.

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