Верес визначився з 7-ма спаринг-партнерами на літніх зборах
Рівненський клуб активно верстає календар підготовки до нового сезону.
Верес вже 25 червня повернеться до роботи після короткострокового відпочинку та відновлення, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".
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Підопічні Олега Шандрука, як і більшість команд УПЛ, готуватимуться до нового сезону в Україні. Рівняни запланували одразу сім контрольних матчів, які проведуть у різних містах нашої країни.
Графік спарингів Вереса виглядає наступним чином:
29 червня – Рух – Верес (Львів)
3 липня – Верес – Звягель (Рівне)
10 липня – Верес – Полісся (Рівне)
14 липня – Верес – Нива Тернопіль (Рівне)
21 липня – Колос – Верес (Ковалівка)
23 липня – Локомотив – Верес (Київ)
26 липня – Оболонь – Верес (Київ)
Нагадаємо, Верес завершив сезон на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ і змушений був грати перехідні поєдинки з Епіцентром за збереження прописки в еліті. Перша гра завершилась бойовою нічиєю (1:1), а у матчі-відповіді рівняни здобули переконливу перемогу 3:1.
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