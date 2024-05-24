Матч між ЛНЗ і Ворсклою вже не мав турнірного значення. Черкасці вже нікуди не змістились би зі своєї сьомої позиції, в полтавці в найгіршому випадку розміняли б восьму сходинку на одинадцяту. У таких умовах команди могли зіграти у власне задоволення, на втіху вболівальникам.

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Важко назвати поєдинок яскравим. Команди грали на рівних і за непоганої динаміки, але моментів створили небагато. Тим не менш, схильність футболістів до авантюрних рішень у матчах без відповідальності подарувала ефектний гол – Тілль на 16-й хвилині закрутив м'яч з кутового у дальній кут! 1:0.

На жаль, цей гол виявився останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу ЛНЗ. Підопічні Олега Дулуба завершили чемпіонат на сьомому місці з 41 очком. Ворскла поки що восьма з 33 пунктами.

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