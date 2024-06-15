Роналдінью розніс збірну Бразилії перед Копа Амеріка: "Не буду дивитися жодного їхнього матчу"
Легенда збірної Бразилії Роналдінью вкрай розчарований нинішнім поколінням "селесао".
"Справи у нашої збірної йдуть не дуже добре. Бракує витримки, бракує відданості справі, всього бракує.
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Я навіть не буду дивитися жодного їхнього матчу на Копа Амеріка. Мені не вистачає драйву, радості… Вони зобов'язані грати добре, але я не збираюся це дивитися. Планую залишити Бразилію", – заявив Роналдінью в короткому коментарі.
Нагадаємо, сам Ронні вигравав Копа Амеріка-1999, а за три роки став чемпіоном світу (наразі останній "золотий" Мундіаль для Бразилії). Цьогорічна КА триватиме з 20 червня по 14 липня в США. Бразилія потрапила в групу D до Парагваю, Колумбії та Коста-Рики.
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