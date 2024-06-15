"Справи у нашої збірної йдуть не дуже добре. Бракує витримки, бракує відданості справі, всього бракує.

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Я навіть не буду дивитися жодного їхнього матчу на Копа Амеріка. Мені не вистачає драйву, радості… Вони зобов'язані грати добре, але я не збираюся це дивитися. Планую залишити Бразилію", – заявив Роналдінью в короткому коментарі.

Нагадаємо, сам Ронні вигравав Копа Амеріка-1999, а за три роки став чемпіоном світу (наразі останній "золотий" Мундіаль для Бразилії). Цьогорічна КА триватиме з 20 червня по 14 липня в США. Бразилія потрапила в групу D до Парагваю, Колумбії та Коста-Рики.

| Ronaldinho Interview ️



'What should we expect from Brazil in the Copa América?'



Ronaldinho:



“I'm not going to watch any of the games, everything is missing, determination, joy, not playing well. I’m not even going to watch one game.”



pic.twitter.com/azhHu2faNe — All Things Brazil (@SelecaoTalk) June 14, 2024

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