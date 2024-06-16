Після нічиєї Данії та Словенії переможець звітної зустрічі отримував перше місце. Матч, як і онлайн-трансляція Сербія – Англія на "Футбол 24", стартував о 22:00. Фоден класно відкривається між лініями і вже на 4 хвилині двічі дуже небезпечно загрожує у штрафному суперника. Разочок його класно вицілював Беллінгем, але потім Джуд вже сам на себе взяв роль бомбардира. Вільний художник, який сьогодні маневрує від лівого флангу до правого. Націлена подача Саки, удар головою із зони, де мав би бути Кейн. І що з того, що опоненти захищалися за схемою 5-3-2?! Дуже легко забив Джуд.

Сербія – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Команда Стойковіча пропонує тільки грубощі. Влаховіч зарядив ліктем Беллінгему. Кейна теж косили, перед тим шукали ногу Фодена замість м'яча. До слова, Беллінгем став першим гравцем не з клубу АПЛ, який забив перші голи збірної Англії на ЧС (2022) та Євро (2024). Гехі класно забрав м'яч, але Александер-Арнольд, який вийшов у центрі поля й тут примудрився привезти. Мітровіч пробачив неточним ударом. Сербія увійшла у смак, але Англія миттєво ледь не покарала на контрі. Вокер після перехоплення Трента стрімко пройшов правим флангом, однак за ним не встиг і ніхто зі своїх.

Сака просто робить все, що хоче, праворуч. Не дивно, що у Фодена не супер статистика у збірній, більшість гри через фланг Букайо. Беллінгем показує, що у брудну гру можна грати вдвох і зачіпає плечем Костіча. Той, м'яко кажучи, здивувався і не відповів. Англія поступово почала займатися тим, що тигри типу Саутгейта люблять найбільше: вбила гру і свою, і чужу. Однак не сказати, що робила це філігранно. Постійний запах зайвого ризику зависав у повітрі.

У другій половині Мітровіч випрошував пенальті, але не так його Тріп'єр і валив. До речі, сьогодні в нас уже другий раз (після матчу Німеччина – Шотландія) на трибунах проповідує секта поклоніння російському прапору, що не несе світу нічого, крім вбивств і знищення мирних міст, бо їм там щось вічно ввижається. УЄФА і німецьких стюардів, звісно ж, знову схопив раптовий приступ сліпоти. Це ж не Україну карати, там все було швидко, енергійно і з бажанням.

| Serbia 0–1 England ??????



• xG: 0.17 – 0.54

• Shots (on target): 6 (1) – 5 (3)

• Big chances: 0 – 2

• Touches in pen. area: 12 – 11

• Possession: 47% – 53%



A rather uneventful match, but the English won't care as they take all three points!#SRBENG #EURO2004 pic.twitter.com/CWzsibUyX3 — Sofascore (@SofascoreINT) June 16, 2024

Александер-Арнольд перевірив реакцію голкіпера сербів здалеку. А на 77 хвилині, о диво, Кейн припинив бути непомітним і з кількох метрів замикав навіс Бовена. Райковіч перевів у поперечину. Тріп'єр, останній живий на позиції лівого захисника (хоч і він не профільний), відчуває серйозні проблеми, але повертається у гру. На характері. Влаховіч бахкає метрів з 20 – Пікфорд ефектно витягує. Вокер з порожніх воріт витягує, непогано тиснуть серби наприкінці.

Англія перемагає, але з тотально жалюгідною грою і статистикою. Фанати уже бомбардують твіттер збірної Саутгейта через ці 0,54 очікуваного гола. Ну хоч вайби Зідана з його легендарними влучаннями головою дають яку-не-яку надію, що бажання Беллінгема завоювати Золотий м'яч потягне команду за собою.

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