Брель Емболо ризикував пропустити чемпіонат Європи в Німеччині через травму, яку отримав, виступаючи на Монако. Загалом у сезоні 2023/24 нападник зіграв лише 181 хвилину.

Попри проблеми з формою та коліном, Мурат Якін вирішив взяти Емболо на Євро-2024 і не помилився. Пророкували, що форвард повернеться на поле не раніше третього туру, але він встиг відновитися до першої гри і навіть забив гол.

М'яч Емболо точно в підбірці найдивніших

Брель з'явився на полі на 74 хвилині. До того моменту Швейцарія вела 2:1. Зробити перемогу своєї команди більш переконливою Емболо випав шанс вже у компенсований час. Він отримав нагоду вийти віч-на-віч з Гулачі, ефектно перекинув його і м'яч опинився у сітці воріт.

А що ж тут дивного? Під час атаки з Емболо злетів незрозумілий предмет, який ледь не зашкодив йому забити. На повторі було видно, що це бандаж для ноги, скоріше для стегна. Коли Брель виходив на поле, на його коліні нічого не було.

Breel Embolo's knee strapping fell off as he was taking a touch before scooping the ball over Péter Gulácsi ?️



Talk about shaking off an ACL injury in style pic.twitter.com/fGCrbxt2Yv — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 15, 2024

Забивши гол у ворота Угорщини, Емболо увійшов в історію збірної Швейцарії. Брель – єдиний швейцарець, якому вдавалося забивати супернику на трьох останніх великих турнірах (Євро-2020, ЧС-2022, Євро-2024).

Швидкий зліт кар'єри і нелегка травма

Брель народився в Яунде (столиці Камеруну і другому за величиною місті країни після Дуали). У віці шести років він і його мати переїхали на північний захід Швейцарії в Базель. Саме там майбутня зірочка національної команди робив перші кроки у футболі.

"Я все ще дуже близький до Камеруну. Там живе велика частина моєї родини. Намагаюся повертатися один або два рази на рік, щоб зберегти цей зв'язок. Для мене важливо не забувати, звідки я родом. Коли приїжджаю в Камерун, у голові спливають різні спогади. Мій тато досі живе в Яунде, тож я міцно пов'язаний із батьківщиною", – пригадував Емболо.

Через кілька років після переїзду до Швейцарії Брель отримав громадянство. Любов до футболу допомогла хлопчику адаптуватися до життя в країні і знайти нових друзів. Карʼєру він розпочинав у клубі Нордстерн. Перший свій перегляд в Базелі він з тріском провалив і лише зумів через деякий час все ж приєднатися до U-13. У Базелі Емболо вважався талантом, тому не дивно, що його намагалися втримати. У складі U-16 він здобував титул чемпіона Швейцарії. Нападник доволі швидко просувався між різними віковими групами і надовго не затримувався.

Саме в Базелі Брель познайомився з майбутнім наставником "червоного хреста". Мурат Якін очолив команду в сезоні 2013/14, коли форварду було 17 років. Кількох тренувань виявилося достатньо, щоб тренер дав йому шанс грати в першій команді. Дебют у Лізі Європи відбувся в березні, а через кілька днів після гри з Зальцбургом він дебютував у чемпіонаті. Лише 4 хвилини знадобилися Емболо, щоб забити.

The youngest player? Breel Embolo for FC Basel against Ludogorets in November 2014.



17 years and 253 days old. #UCL pic.twitter.com/VVf4rgyZDM — Squawka (@Squawka) October 20, 2020

У наступній кампанії тренер змінився, а Брель зумів закріпитися в першій команді і забити дебютний гол в Лізі чемпіонів. Нападнику пророкували класну кар'єру, він опинився на радарах німецьких клубів. Базель, щоправда, не хотів відпускати таланта, але й вибору в них не було. Він переїхав до Шальке. Пригода з "кобальтовими" дала не тільки поштовх до нових звершень, а й випробувала його міць. Лише сім матчів зіграв нападник після переходу і отримав травму. Щоправда, встиг оформити дубль. Загалом проблема Емболо з травмами – це результат стилю гри. Він дуже полюбляє нерозсудливо йти в стики.

Через три роки Емболо опинився в Борусії М. Саме в Менхенгладбаху Бреля помітив Монако. У першому ж сезоні він довів, що коштує кожного витраченого євроцента. У 40 матчах оформив 14 голів за монегасків і це в перший сезон у Франції. Швейцарець витіснив зі складу досвідченого Кевіна Фолланда і здавалось, що наступний сезон закріпить його у статусі грізного нападника Ліги 1.

3️⃣2️⃣3️⃣ days later, Breel Embolo is back pic.twitter.com/We6p8WKEol — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) April 21, 2024

У кампанії 2023/24 все було не так весело. Емболо у серпні, одразу після початку сезону, розірвав хрестоподібну зв'язку і вибув до березня. Поступово нападник набирав форму, але Аді Хюттер вже вирішив не ризикувати ним.

Брель з дитинства захоплюється Маріо Балоттелі. В ігровому аспекті саме італієць є прикладом для наслідування. Саме гра СуперМаріо надихала і дозволяла прогресувати. Нападник дивився на те, як Балотеллі розташовує своє тіло, граючи спиною до воріт, як діє обома ногами, як веде верхову дуель – і черпав щось для себе.

Емболо має улюблений номер. За клуб він грає з цифрами 36 на спині. Є три причини, чому саме цей номер такий важливий для гравця. По-перше, він починав у Базелі саме під 36-м номером.

"І коли я був молодшим, то завжди їздив на автобусній лінії 36, щоб потрапити на тренування. Нарешті, 3 плюс 6, це 9", – розповідав швейцарець.

Міг грати за Камерун, але став його катом

Брель дебютував за збірну Швейцарії у 18 років при Владімірі Петковічі. Він бере участь вже у третьому чемпіонаті Європи, а ще зіграв двічі на чемпіонаті світу. За 64 матчі у збірній Швейцарії в його активі 14 голів та 14 асистів.

У Емболо була можливість виступати за збірну Камеруну. Попри те, що за камерунськими законами, коли ти отримуєш паспорт іншої країни, автоматично позбавляєшся громадянства. Хоча для футболістів і спортсменів це можна врегулювати. Брель не мав сумніву, за яку команду грати, попри його тісний звʼязок із батьківщиною.

"Я, мабуть, зараз на 60 або 70 відсотків швейцарець, навіть більше, ніж африканець", – саме так пояснював свій вибір.

Breel Embolo, who was born in Cameroon, didn’t celebrate after opening the scoring against them for Switzerland pic.twitter.com/pqmE1bcUJX — B/R Football (@brfootball) November 24, 2022

Емболо зіграв на двох чемпіонатах світу. Шляхи нападника і Камеруну перетнулися на Мундіалі в Катарі. У першому турі групового етапу збірні сперечалися за три очки. Єдиний гол забив Брель. Він не святкував, піднявши руки вгору. Камерун у групі програв лише Швейцарії і не вийшов у плей-офф. Хтозна, щоб було б, якби нападник не забив.

Поза полем Емболо намагається зробити світ кращим. У 18 років з допомогою мами та адвокатів він створив фонд. Ціль – підтримати біженців у Швейцарії, програми допомоги дітям в Камеруні та Перу. Не залишився Фонд Емболо осторонь війни в Україні. Представники організації вивозили українців до Австрії та Швейцарії.

У футболі цінують не тільки якості на полі, важливі ще й моральні орієнтири. Брель вже показав, що в нього є і те, і се.

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