"В України відразу виникають проблеми": екс-тренер збірної Румунії вказав на слабке місце команди Реброва
Еуджен Нагоє, який свого часу працював тренером "трикольорових", поділився думками щодо протистояння з українцями.
"Я думаю, що збірна Румунії за своїм рівнем близька до збірної України. Ми здатні провести з українцями дуже гарну гру і можемо розраховувати на хороший результат.
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Команда буде налаштована на перемогу. А щодо нашого суперника, то збірна України має технічних футболістів і в середній лінії, і в нападі, які можуть дестабілізувати будь-яку команду.
Однак у грі "синьо-жовтих" є і вразливе місце. Команда Реброва має проблеми з центральними захисниками, я побачив їх ненадійними. Коли вони втрачають м'яч, то в оборони української збірної відразу виникають проблеми", – цитує Нагоє ProSport.
Нагадаємо, дуель між Румунією та Україною відбудеться у понеділок, 17 червня. Початок зустрічі о 16:00.
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