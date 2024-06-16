Українець отримав травму у товариському матчі проти Молдови. Миколенко не тренувався з командою перед матчем з Румунією.

"Це може зіграти злий жар з Україною": екс-капітан Динамо спрогнозував перспективи Реброва і Ко на Євро-2024

"Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра. Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу", – цитує Реброва УАФ.

Нагадаємо, що збірна України стартує на Євро-2024 в матчі проти Румунії. Початок гри о 16:00 за київським часом.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е