У поєдинку 38-го туру чемпіонату Італії Болонья на виїзді поступилась Дженоа (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У завершальному матчі сезону Дженоа приймала Болонью. Гостям треба було кров з носа вигравати, аби зберегти шанси на третю сходинку. Окрім того, цей поєдинок був останнім для Тьягу Мотти біля керма "червоно-синіх". Натомість господарі вже виконали всі завдання і могли пограти у своє задоволення, віддячивши вболівальникам за любов і увагу.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає як майбутній учасник Ліги чемпіонів, який повернувся у найпрестижніший євротурнір після 60 років перерви, поступився середняку Серії А за крок від бронзових медалей.

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Дженоа з перших хвилин кинулась до воріт суперника. Мартін вже на 2-й хвилині замикав подачу з кутового з району одинадцятиметрової позначки, але головою спрямував м'яч повз стійку. На 5-й хвилині Маліновський виконував небезпечний штрафний з правого флангу, але влучив у стінку.

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Господарі продовжили тиснути і зуміли вийти вперед. Мартін отримав передачу на лівому фланзі, протягнув м'яч до лінії поля і відпасував назад – Руслан з льоту більярдним ударом переправив сферу у дальній кут. Оце так повернення після травми!

В середині тайму Фаббіан головою замикав навісну передачу, але влучив у праву стійку. У відповідь Торсбю цілив у лівий кут, але Равалья врятував. Наприкінці тайму Вітінья міг забивати "у роздягальню", але з близької відстані пробив значно вище воріт.

Одразу по перерві Фаббіан небезпечно пробивав у дальній кут – Лікоянніс міг підправити сферу у сітку на дальній стійці, але не дотягнувся до м'яча. На 52-й хвилині Фаббіан знову бив по центру – Леалі контролював.

Натомість Дженоа чи не перший свій небезпечний момент у другому таймі реалізувала: Гудмундссон вивів Вітінью сам на сам і той поцілив у дальній кут. Після другого гола Джилардіно вирішив дати відпочити Маліновському, випустивши замість нього Стротмана.

Мотта тасував колоду з гравців, намагаючись вгадати з джокером, але у команди відверто нічого не виходило. На останні 5 хвилин наставники обох команд влаштували однакові заміни, випустивши на поле резервних голкіперів. Вже у доданий час Екубан з гострого кута не зміг пробити кіпера Болоньї, а Гудмундссон на добиванні був непереконливим.

Перемога принесла Дженоа 49 очок і залишила на одинадцятій сходинці турнірної таблиці Серії А, Болонья з 68-ма пунктами третя (поки свої матчі не зіграли Ювентус і Аталанта, яких у неї аж два).

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