Циганков забив та віддав шикарний асист, Довбик реалізував пенальті – відео результативних дій українців
Півзахисник Жирони Віктор Циганков видав справжню феєрію в завершальному, 38-му турі Ла Ліги. Артем Довбик приєднався до результативного пориву партнера.
Перший тайм проходив майже без моментів, але між 30 та 33 хвилинами Жирона забила двічі – в обох голах взяв участь Віктор Циганков.
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Спочатку українець після розіграшу кутового навісив з правої на дальню стійку, де головою замкнув Ерік Гарсія. А вже через 3 хвилини Віктор в дотик замкнув передачу Гутьєрреса з лівого краю штрафного – 2:0. А вже на 44-й хвилині відзначився Артем Довбик. Рікард Санчес збив Порту у власному штрафному, а форвард реалізував пенальті.
Додамо, що Циганков проводить 34-й матч у цьому сезоні – в активі українця вже 7 голів та 7 асистів. Довбик же відзначився 22-м голом у Ла Лізі та все ще претендує на Пічічі.