Уже в найближчий понеділок, 27 травня, "блаугранас" повинні оголосити про відставку Хаві та призначення екс-наставника Баварії Гансі Фліка, інформують MD та Jijantes.

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Жоан Лапорта особисто закрив угоду з 59-річним німецьким фахівцем. Тренер-рекордсмен, який повторив з мюнхенцями історичне досягнення Гвардіоли на чолі Барси, вигравши 6 титулів протягом календарного року, отримає короткостроковий контракт. Флік погодився на угоду за схемою 1+1. Опція пролонгації залежатиме від виконання поставлених завдань.

Матч проти Севільї стане останнім для Хаві на посаді головного тренера. Невирішеним залишається питання з компенсацією чинного коуча і його тренерського штабу. За інформацією каталонських ЗМІ, звільнення Хаві може коштувати клубу до 18 млн євро. Якщо взимку, оголошуючи про свою відставку, Хаві був готовий відмовитись від грошей, то зараз усе може змінитися. Нагадаємо, що контракт легенди з Барсою чинний до літа 2025-го.

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