Джуд Беллінгем

Вік: 20 років

Амплуа: півзахисник

Клуб: Реал

Transfermarkt: 180 млн євро

Статистика у збірній Англії: 30 матчів, 4 голи

Англія розпочала з позиції сили. Взявши м’яч під контроль, накочувала на ворота Райковіча атаку за атакою. Традиція швидких голів цього турніру була продовжена на 13-ій хвилині. Сака зручно подав у центр карної зони, куди під усіма вітрилами увірвався Джуд, скориставшись підвищеною увагою сербів до Кейна, і вгатив м’яч головою повз безсилого Педю.

Сербія – Англія – 0:1 – відео гола Беллінгема та огляд матчу Євро-2024

Ми ж, роздраконені побаченими ганчірками окупантів у фанатських секторах балканців, вимагали продовження. Збоченою любов’ю між сербами та росіянами вже давно нікого не здивуєш. Але це вперше за кілька днів великого футбольного свята цивілізованої Європи нас повернули у реальність війни – і одразу спрацював тригер. Подумалося, як там, за поребріком, ще не відмобілізовані фізіономії плюються ненавистю у телевізор – на адресу (обов’язково голосом соловйових-скабєєвих) "англосаксов". Та й самі серби збіса нахабно засвистали перед матчем помпезний God Save The King. Здавалося, Кейн і компанія порвуть цих нахаб на британський хрест.

Проте швидко стало зрозуміло ось що. Від попереднього чемпіонату Європи минуло три роки, склад настільки потужний, що до заявки не потрапив навіть Джек Гріліш, проте ця збірна Англії все одно залишається командою Гарета Саутгейта. Швидкою, але неефективною в атаці, зірковою, талановитою, але місцями безідейною і мандражуватою. Десь приблизно як Ентоні Джошуа. Прагматизм і результат тут правлять балом. А ми вже й забули!

Чи не єдиним власником білої футболки з трьома левами, хто просто грав у футбол, залишався Джуд Беллінгем. Запам’яталося, як у першому таймі він зльоту зарядив розкішну діагональ на інший фланг – прямо в ноги Вокеру. Пара черпачків на хід партнерам по атаці – теж не була позбавлена естетики. А як сміливо 20-річний Джуд взяв "на корпус" 31-річного Костіча, хоча серб ширший у плечах приблизно удвічі! Все частіше юна зірка Реала нагадує свого кумира – манерами, веденням м’яча, стилістикою передач. Помітили?

"Мій тато купив цю підроблену футболку Зідана на пляжі. Він носив її всюди, часто вдома. Одного разу я запитав: "До речі, хто цей хлопець?" Він сказав: "Зайди на YouTube і подивися". Відтоді я, мабуть, не зупинявся. Зідан був гравцем, яким я хотів стати. Я мав нагоду зустрітися з ним під час фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль (1:0, 2022 рік). Я був як дитина, очі широко розплющені. Він такий скромний для людини, яка так багато досягла", – зізнався Беллінгем в інтерв’ю L'Équipe.

У Реалі його нагородили, звісно ж, футболкою із 5-м номером – тут вже знали про пристрасть британця до одного з головних "галактікос". І Джуд провів сезон 2023/24 настільки натхненно, що навіть спробував зазіхнути на Трофео Пічічі, до якого мчав Артем Довбик. Дев’ятнадцять голів від атакувального півзахисника, який проводив свій дебютний сезон на Бернабеу, стали дуже приємною несподіванкою для шанувальників Королівського клубу.

У Мадриді до його ніг покірно лягли Ла Ліга, Ліга чемпіонів і Суперкубок Іспанії. Тепер потрібно щось робити зі збірною Англії, яка не тримала трофею у руках з далекого 1966-го. Зовсім незабаром, 29 червня, Джуд Беллінгем святкуватиме свій 21-й день народження. Саме тоді матч 1/8 фіналу зіграє команда, яка посяде у групі С другу сходинку. В його ж інтересах докласти всіх зусиль, щоб зіграти лише наступного дня – проти значно комфортнішого суперника.

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