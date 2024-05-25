Главные новости футбола 24 мая: Жирона вытаскивает Довбика на Пичичи, 6 голов украинцев за вечер в топ-лигах
Артем Довбик становится лучшим бомбардиром чемпионата Испании по крайней мере до матча Александера Сёрлота. Руслан Малиновский и Виктор Цыганков подхватили голевой челлендж. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 мая.
Украинцы за границей
Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов на двоих плюс оформили 2 ассиста. Феерическое шоу завершилось со счетом 7:0. Довбик повторил рекорд Шевченко (24 гола за сезон в топ-чемпионате). Артем оставил заявку на Пичичи до матча конкурента Серлота против Осасуны – норвежцу хватит одного взятия ворот.
Малиновский голом помог Дженоа одолеть Болонью в последнем матче сезона. Поражение может стоить участнику ЛЧ бронзы. Хавбек сборной Украины забил эффектным ударом от штанги.
Шевченко рассказал, стал ли на учет в ТЦК и где живет во время войны. Сыновья в Лондоне его уже заждались.
УПЛ
Кривенцов официально возглавил клуб Первой лиги. Амбициозный проект Буковины с космическим бюджетом будет бороться за УПЛ.
Карпаты проиграли матч за чемпионство Первой лиги. Ингулец вырвал победу на последних минутах и взял золото в битве новичков УПЛ.
ЛНЗ одолел Ворсклу благодаря шедевру Тилля. Черкасский клуб завершил дебютный сезон в УПЛ на седьмой позиции.
Мир
Барселона официально уволила Хави перед последним матчем сезона. Ханс Флик должен возглавлять каталонский клуб в следующих двух сезонах.
ЛЧ 2024/25: УЕФА добавит еще один день для матчей группового этапа, революционный последний тур.
Милан официально сообщил об отставке главного тренера. Стефано Пиоли должен был бы заменить Паулу Фонсека.