Артем Довбик становится лучшим бомбардиром чемпионата Испании по крайней мере до матча Александера Сёрлота. Руслан Малиновский и Виктор Цыганков подхватили голевой челлендж. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 мая.

Украинцы за границей

Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов на двоих плюс оформили 2 ассиста. Феерическое шоу завершилось со счетом 7:0. Довбик повторил рекорд Шевченко (24 гола за сезон в топ-чемпионате). Артем оставил заявку на Пичичи до матча конкурента Серлота против Осасуны – норвежцу хватит одного взятия ворот.

Малиновский голом помог Дженоа одолеть Болонью в последнем матче сезона. Поражение может стоить участнику ЛЧ бронзы. Хавбек сборной Украины забил эффектным ударом от штанги.

Шевченко рассказал, стал ли на учет в ТЦК и где живет во время войны. Сыновья в Лондоне его уже заждались.

УПЛ

Кривенцов официально возглавил клуб Первой лиги. Амбициозный проект Буковины с космическим бюджетом будет бороться за УПЛ.

Карпаты проиграли матч за чемпионство Первой лиги. Ингулец вырвал победу на последних минутах и взял золото в битве новичков УПЛ.

ЛНЗ одолел Ворсклу благодаря шедевру Тилля. Черкасский клуб завершил дебютный сезон в УПЛ на седьмой позиции.

Мир

Барселона официально уволила Хави перед последним матчем сезона. Ханс Флик должен возглавлять каталонский клуб в следующих двух сезонах.

ЛЧ 2024/25: УЕФА добавит еще один день для матчей группового этапа, революционный последний тур.

Милан официально сообщил об отставке главного тренера. Стефано Пиоли должен был бы заменить Паулу Фонсека.