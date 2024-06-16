Збірна Польщі в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Нідерландами. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ми звикли вважати збірну Польщі успішнішою за Україну, адже часто бачим "бяло-червоних" на великих турнірах. Втім, реальність дещо відрізняється – чемпіонати світу дійсно рідко обходяться без наших сусідів, але за останні 34 роки "Кадра" тільки раз вийшла з групи. На Євро ж поляки мають чотири виступи проти наших трьох, лишень раз прорвавшись за межі свого квартету.

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Чвертьфінал 2016 року поки що залишається найвищим досягненням "білих орлів", хоча за гру на Євро-2021 соромно не має бути. Повторити досягнення у нинішньому розіграші буде важко, адже Польща потрапила в надзвичайно складну групу – проти неї грають Австрія, Франція та Нідерланди. Стартувати доведеться з поєдинку проти "ораньє".

Між тим, кваліфікацію до Євро-2024 команда ледь не провалила. "Кадра" примудрилася стати третьою в групі з Албанією, Чехією, Фарерами та Молдовою – причому з останніми набрали всього одне очко, пропустивши три голи в Кишиневі. У плей-офф же поляки зустрілись з Уельсом, не забивши жодного гола навіть за 120 хвилин. Все вирішила серія пенальті.

Частково проблеми пояснюється дивним вибором тренерів. "Бяло-червоні" протягом останніх трьох років пережили чотири зміни наставників, причому всі фахівці були різними за стилем. Дуже різнопланові португальці (атакувальний Соуза й прагматичний Сантуш) чергувалися з місцевими фахівцями (Міхнєвич, Пробєж).

Найперспективнішого польського спеціаліста – Марека Папшуна з Ракува – федерація не захантила, хоча той сидів без клубу з літа 2023-го. Замість цього у вересні взяли Міхала Пробєжа. Теоретично це теж непоганий хід, адже він тренував молодіжку й знає багатьох футболістів у збірній, але на практиці все було не так однозначно.

Товариські матчі перед Євро-2024 додали позитиву, адже вдалося перемогти Україну та Туреччину. Це дійсно круто, однак особливості поєдинку проти нашої збірної ви знаєте – а от "місячним зіркам" основа цілком могла й згоріти. Турки створили вдосталь, але не реалізували своїх нагод.

Поки що складається враження, що Польща не реалізовує свій високий потенціал. Команда має купу гравців з топ-ліг і навіть з топ-клубів, у неї дуже сильна атака та й вкрай агресивні латералі (Залевскі, Франковскі), однак в обороні занадто багато помилок. Крім того, "Кадра" має великі проблеми при виході з-під під високого пресингу.

Прямо зараз польську спільноту тривожить кадрова ситуація. У матчі з Україною зламалися Мілік і Романчук, а Лєвандовскі зі Свідерскі зазнали пошкоджень у поєдинку з турками. Останній примудрився зробити це під час святкування гола, але зараз з ним усе в порядку. Троє інших не зіграють з Нідерландами – що найбільш прикро, Мілік не зіграє на Євро-2024 взагалі.

Втім, у суперника з кадрами проблем не менше. Прямо перед чемпіонатом Європи зламався Де Йонг – "ораньє" зазнали найстрашнішого з усіх можливих ударів по складу. Крім того, на турнір не приїхали Де Роон, Хартманн, Копмейнерс, Ботман і Тімбер, а Броббі пропустить гру з поляками. Втрата перших двох особливо неприємна для нідерландців.

З травмами нідерландцям не щастило і протягом відбору до Євро-2024. На це дуже скаржився Рональд Куман – тренер вважає, що у жодному з матчів у групі команда не зіграла оптимальним складом. Втім, навіть з такими серйозними пробоїнами заявка виглядає грізно. Ван Дейк, Депай, Блінд, Сіммонс, Гакпо, Мален – це тільки ті прізвища, які видали особливо потужний сезон у клубному футболі.

Не дивно, що ця банда пройшла кваліфікацію, поступившись тільки Франції в обох матчах. Провалитись у групі з Грецією, Ірландією та Гібралтаром було важко – але феєрично Нідерланди виглядали тільки на тлі карликів та у домашці з греками. У інших поєдинках розгромів не виникало, а в Афінах перемогу приніс гол на 3-й компенсованій.

Значно потужніше "ораньє" проявили себе у березневих та червневих спарингах. Збірна розгромила Шотландію, Канаду та Ісландію з ідентичним рахунком 4:0. Втім, поразка від Німеччини продовжила сумну тенденцію.

Під керівництвом Рональда Кумана нідерландці програли усі поєдинки з грандами. 0:4 та 1:2 проти Франції, 2:3 проти Італії у Лізі націй і 2:4 проти Хорватії там же змушують сумніватись у здатності пройти далеко по плей-офф на Євро-2024.

Орієнтовні склади на матч Польща – Нідерланди

Польща: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківйор – Франковскі, Пьотровскі, Сліш, Зєліньскі, Залевскі – Свідерскі, Урбанскі.

Нідерланди: Вербрюгген – ван Дейк, де Лігт, Аке – Блінд, Верман, Схаутен, Вейналдум – Фрімпонг, Сімонс, Депай

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