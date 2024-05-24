Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко на зустрічі з журналістами повідомив, що з часу обрання на посаду він практично не буває дома в Лондоні.

Президент УАФ Андрій Шевченко керує футбольною організацією рівно три місяці. За цей час національна збірна вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи, до числа найсильніших увійшли також дві юнацькі команди, а молодіжна готується до Олімпіади. Через завантаженість очільник української футбольної асоціації більшість часу проводить у Києві, а від’їжджає хіба що у відрядження – на Конгрес ФІФА, до таборів збірної України чи у справах національного значення.

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"Звісно, я став на облік у територіальному центрі комплектування, – розповів Шевченко. – Я офіційно в Україні, а те, що є правило в Англії, де проживає моя родина, про необхідність певний час перебувати у Великій Британії, то обмеження мене не стосуються. Діти вже стомилися мене чекати.

Був на поєдинку Усика з Ф’юрі. Перемога Олександра дуже важлива для країни. Я мав його підтримати. Загалом відлучаюсь з УАФ у відрядження. Відвідав табір юнацької команди, яка на Кіпрі бере участь у фінальній частині першості Європи. Наступна поїздка буде в справах United 24 для збору коштів на відновлення України".

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