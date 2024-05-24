Керівництво каталонського клубу все ж наважилося змінити тренера після провального сезону.

У п'ятницю, 24 травня, президент Барселони Жоан Лапорта на клубній базі зустрівся з Хаві, аби повідомити про його звільнення.

44-річний фахівець дізнався про свою відставку після тренування команди. Лапорту супроводжували спортивний директор Деку і віцепрезидент Рафа Юсте, повідомляє офіційний сайт клубу.

УЄФА покарав Хаві дискваліфікацією – тренер Барселони штовхнув камеру

Очікується, що вже незабаром "блаугранас" оголосять про призначення екс-наставника Баварії Гансі Фліка. Скоріш за все, німець підпише контракт за схемою 1+1. Таким чином, матч проти Севільї стане останнім для Хаві на посаді головного тренера.

Під керівництвом Хаві Барса повністю провалила сезон 2023/24. Каталонці не зуміли захистити чемпіонський титул і ледь вибороли другу сходинку, що гарантує участь в Суперкубку Іспанії. У Лізі чемпіонів "кулес" припинили боротьбу на стадії чвертьфіналу, поступишивсь за підсумком двох матчів ПСЖ.

Нагадаємо, що в кінці січня після домашньої поразки від Вільяреала (3:5) Хаві вирішив покинути Барселону. Проте, згодом він передумав, а Лапорта оголосив його тренером на наступний сезон.

Фактично через місяць Хаві все ж звільнили за мотивами скандальної пресконференції перед матчем з Альмерією, коли наставник поскаржився на складне фінансове становище і перехід бразильця Вітора Роке.

Хаві провів на чолі Барселони 141 матч (89 перемог, 23 нічиї, 29 поразок). Під керівництвом легенди клубу, який восени 2021-го замінив Рональда Кумана, каталонці виграли чемпіонат і Суперкубок Іспанії у сезоні 2022/23.