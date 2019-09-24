Головні новини футболу 23 вересня: ФІФА назвала найкращих у 2019 році, Шевченко довикликав гравця в збірну України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 вересня.

FIFA The Best-2019

ФІФА оголосила найкращих за підсумками 2019 року в кількох номінаціях. Серед тренерів найкращим став Юрген Клопп, а серед гравців – Ліонель Мессі, який обійшов ван Дейка та Роналду. Останній, до слова, пропустив церемонію нагородження другий рік поспіль.

Символічну збірну року склали представники 5-ти клубів – Реал делегував одразу 4-х виконавців.

Також названий найкращий гол року – він був забитий у ворота команди Сергія Реброва.

Україна та наші за кордоном

Представники Динамо стали найкращими за підсумками 8-го туру УПЛ. Едмар покинув Металіст 1925, в якому працював асистентом головного тренера. Карпати підписали екс-форварда Вердера.

Англійські ЗМІ вражені грою Ярмоленка, який забив переможний гол Вест Хема у ворота Манчестер Юнайтед. В Італії компліменти отримав Руслан Маліновський.

Андрій Шевченко довикликав Артема Шабанова в збірну України для підготовки до поєдинків проти Литви та Португалії.

Інші головні події

Ернесто Вальверде може покинути Барселону вже найближчим часом у зв'язку з провальним стартом в сезоні 2019/20.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг провів перемовини з Реалом.