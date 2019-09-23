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Маліновський зіграв шалений матч за Аталанту: італійські ЗМІ співають оди – українець заганяв Рібері та перевершив усіх

20:20 5067 Читать на русском
Маліновський зіграв шалений матч за Аталанту: італійські ЗМІ співають оди – українець заганяв Рібері та перевершив усіх
Руслан Маліновський у матчі Аталанта – Фіорентина 22 вересня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Руслан Маліновський зробив це вдруге за тиждень. За матч Аталанта – Фіорентина гравець збірної України отримав високі оцінки статистичних порталів та італійських ЗМІ.

84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань
 
Федеріко К'єза 24’
Франк Рібері 66’
24’ Федеріко К'єза
66’ Франк Рібері
84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань

Маліновський став найгострішим гравцем команди Гасперіні в запеклому двобої проти Рібері, К'єзи і компанії. Як і прогнозувала авторитетна Gazetta dello Sport, Руслан нарешті дебютував в основі Аталанти. За версією Sofascore йому не було рівних серед тих, хто грав у стартовому складі обох команд – з найвищою у сезоні оцінкою (7,6). Лише партнер Алехандо Гомес, який вийшов на 57-й хвилині та віддав гольовий пас, отримав вищий бал (7,7). Український хавбек вийшов у центрі поля, поки Джан П'єро Гасперіні надав відпочинок Ілічічу та Гомесу в рамках обіцяної ротації після провалу бергамаскі в Лізі чемпіонів.

Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2

Руслан значно перевершив свої основні показники сезону. Найбільше серед усіх гравців на полі відбирав м'яч (4), створював моменти для удару своїми передачами (4), вступав у єдиноборства (22), виграв дуелей (12), віддав прострільних передач (9), знаходив адресати фланговими кросами (3). Здійснив стільки ж успішних обведень (4 з 5 спроб), як визнані лідери в цьому компоненті – екс-хавбек Металіста Папу Гомес (4 з 4) і знаменитий Франк Рібері (4 з 5). За версією Whoscored, Маліновський (7,8) поступився лише колишній зірці Баварії і збірної Франції (8,1).

Фанати Аталанти різними епітетами величають натхненну гру екс-гравця Зорі. Слово "монструозний", мабуть, найбільше передає суть. Відзначають, що його фізична міць і техніка не дають права Гасперіні маринувати таке багатство на лаві запасних. Проблема в тому, що Маліновський, за версією алленаторе, претендує на одне з місць, яке той відводить двом лідерам креативу команди – Ілічічу або Гомесу. Словенець та аргентинець не дають приводів витіснити їх в запас, тому наш футболіст грає більшість часу лише в рамках необхідної ротації у зв'язку з подвійним навантаженням через участь в ЛЧ.

Цікаво, що на старті сезону в Аталанті він поступається за гостротою створених моментів (0,42 очікуваного асиста в середньому за 90 хвилин гри) лише Ілічічу (0,62 xA). Гасп уперто не бажає ставити Руслана на глибшу позицію в центр поля, змушуючи того корисно працювати передусім на атаку. Цей момент викликає дискусії серед тіфозі "Богині" – чи не краще його перемістити на позицію 8-го номера, де він би отримував більше часу.

Лише каркас воріт після удару Мурієля завадив українцю відзначитись дебютним офіційним асистом. Та сам прохід з центра поля заслуговує на вашу особливу увагу. Маліновський в силовій манері продавив, обіграв і відрізав від м'яча 5-х захисників і технічно вирішив долю епізоду – забивай не хочу. А як він тричі (!) обкрадав Рібері у відборі після перерви, просто пісня. Франк оговтався лише на лаві запасних, куди його достроково відправив, зокрема, і Руслан.

Не обійшлося без мінусів. Півзахисник збірної України багато бив здалеку з нульовою ефективністю – у деяких моментах це були більш емоційні, ніж виважені рішення. Припустився 20-и втрат володіння, що значно більше, ніж його середній показник сезону. Більше браку за матч лише в Дувана Сапати (23). Подекуди його розкішне відчуття і прочитання гри не втілювалося в моменти через не надто вивірений останній пас. Символічно і те, що попри всі зусилля Руслана камбек Аталанта оформила лише тоді, коли вийшли джокери – Ілічіч і Гомес організували нічию.

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Незважаючи на окремі мінуси, італійська преса продовжує захоплюватися діями Маліновського. Автори таких видань і порталів, як Gazetta, Corriere dello Sport, CalcioAtalanta та Eco di Bergamo видали йому найвищий бал у команді (від 7 до 7,5). Середня оцінка Руслана в тамтешніх ЗМІ – 6,8, найвища серед усіх партнерів. LGdS прокоментувала його гру: "Уперше в основі і відразу в центрі уваги. Його ідеї пронизують гру, але іноді не вистачає взаєморозуміння з партнерами".

Фанатський сайт CalcioAtalanta величає його королем зони трекварті – між атакою і півзахистом: "Маліновський переконав Гасперіні поставити на себе, а інших – перемістити в запас. Король вечора, тріумфальний дебют у стартовому складі. Навіть на полі він змусив інших адаптуватися – Ілічіч перейшов праворуч, а Гомес зіграв ліворуч. Найкращий, ідеальний дванадцятий гравець основи за версією L’Eco di Bergamo". Тривають дискусії над тим, чи міг би українець закрити позицію в опорній зоні, але поки так – перший на заміні або той, хто найбільше виграє від ротації.

Сайт авторитетного інсайдера Джанлуки Ді Марціо розсипається у компліментах: "Він біжить, штовхається, йде в дриблінг, б'ється, торкається м'яча десятки і десятки разів. З його дій народжується практично кожна атакувальна дія Аталанти, принаймні до виходу на поле Гомеса та Ілічіча. Напередодні Маліновський зіграв лише перший матч у ролі стартера, але вже здивував лідерськими здібностями, хоча перебуває в Італії лише 2 місяці. Партнери шукають його і знають, що можуть довіритися. На наступний день після дебютного виступу в ролі основного гравця у Бергамо ми говоримо лише про нього.

Безумовно, Гасперіні ніколи не давав йому втратити впевненість у собі. Маліновський виходив проти СПАЛа та Торіно, коли ситуація була несприятливою. Мета – продовжити процес розвитку, який розпочався 6 років тому, коли покинув Шахтар U-19, що тоді грав у третьому дивізіоні чемпіонату України. Потім був підйом у категоріях – через Севастополь і Зорю, з якою дебютував у Лізі Європи, перейшов у бельгійський Генк. Бо Руслан він такий – з головою на плечах, не шукає ні слави, ні легких грошей.

Раніше він міг поїхати до Англії чи Німеччини, але вважав за краще почекати, щоб стати готовим до правильного виклику. У 26 років опинився в чемпіонаті Італії, де завжди мріяв грати. Урешті-решт, перейшов до Аталанти, отримавши третю найбільшу зарплату в історії клубу після Сапати та Мурієля. Він прибув у Бергамо навшпиньки, зі смиренням. Як один із багатьох. Та знадобилося лише кілька хвилин літнього матчу проти Норвіча, щоб зрозуміти: ні, він – не один із багатьох. Коли ви виходите на поле через тиждень після приїзду і прекрасно гармоніюєте з партнерами, яких ніколи не бачили, не можете бути одним із багатьох.

Гасперіні довіряється йому, бо він може грати будь-яку роль в центрі поля. Починає плеймейкером, але ідея полягає в тому, щоб зіграти і ближче до своїх воріт, коли набуде більшої впевненості в італійському футболі. Це сучасний гравець, який поєднує в собі відмінні технічні навички з вражаючою фізикою і ніколи не здається. Він поки чекає відповідного моменту, щоб підірвати фанатів своїми голами та асистами, але не варто поспішати – все йде за чітким планом зростання".

Франческо Фонтана з Gazzetta dello Sport бачить прогрес Руслана: "Прекрасні відповіді від Маліновського. Сьогодні його просувають у ролі атакувального півзахисника, де може швидше пристосуватися, але він також здатен зіграти далі в центрі поля. У своєму дебюті в основі він блискуче впорався. Синьйор з відмінною лівою ногою, схоже, вже вільно розмовляє мовою Аталанти. Позаду, однак іноді сіпається, і тут уже доведеться попрацювати тренеру".

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