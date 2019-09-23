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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 8-го туру – домінування Динамо

13:19 328 Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 8-го туру – домінування Динамо
Ворскла – Динамо – 0:5

Успіх Динамо в останньому матчі проти полтавської Ворскли заслужено приніс киянам одразу дві символічні нагороди за підсумками чергового туру чемпіонату України.

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найкращого тренера та футболіста серед усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру української першості.

Ворскла – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

За підсумками голосування перемогу здобув головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко. Його підопічні на виїзді перемогли Ворсклу (5:0).

Найкращим гравцем туру став його підопічний – півзахисник Динамо Карлос Де Пена, який у матчі з Ворсклою забив два м’ячі. Він на один бал випередив одноклубника Віктора Циганкова.

Нагадаємо, вчора київське Динамо перервало свою шестиматчеву безвиграшну серію і розгромило полтавську Ворсклу. В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце).

Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Ворскла - Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо
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