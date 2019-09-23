УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 8-го туру – домінування Динамо

Успіх Динамо в останньому матчі проти полтавської Ворскли заслужено приніс киянам одразу дві символічні нагороди за підсумками чергового туру чемпіонату України.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найкращого тренера та футболіста серед усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру української першості.

Ворскла – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

За підсумками голосування перемогу здобув головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко. Його підопічні на виїзді перемогли Ворсклу (5:0).

Найкращим гравцем туру став його підопічний – півзахисник Динамо Карлос Де Пена, який у матчі з Ворсклою забив два м’ячі. Він на один бал випередив одноклубника Віктора Циганкова.

Нагадаємо, вчора київське Динамо перервало свою шестиматчеву безвиграшну серію і розгромило полтавську Ворсклу. В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце).

Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку