Стерлінг провів переговори з Реалом

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг потрапив у сферу інтересів мадридського Реала.

Представники Стерлінга зустрічалися з правою рукою Флорентіно Переса – Хосе Анхелом Санчесом, інформує The Athletic.

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Наразі зірка збірної Англії не хоче покидати Манчестер Сіті, однак сторони можуть повернутися до обговорення співпраці пізніше. Стерлінг зацікавлений у виступах за Реал, втім, своє найближче майбутнє він пов'язує з командою Гвардіоли. Наразі Манчестер Сіті не хвилюється щодо дій представників своєї зірки, оскільки впевнений, що гравець не захоче змінювати клуб.

До слова, у поточному сезоні Стерлінг вже встиг відзначитися п'ятьма голами у п'яти стартових турах чемпіонату Англії.

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