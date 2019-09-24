Главные новости футбола 23 сентября: ФИФА назвала лучших в 2019 году, Шевченко довызвал игрока в сборную Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 сентября.

FIFA The Best-2019

ФИФА объявила лучших по итогам 2019 года в нескольких номинациях. Среди тренеров лучшим стал Юрген Клопп, а среди игроков – Лионель Месси, который обошел ван Дейка и Роналду. Последний, к слову, пропустил церемонию награждения второй год подряд.

Символическую сборную года составили представители 5-ти клубов – Реал делегировал сразу 4-х исполнителей.

Также назван лучший гол года – он был забит в ворота команды Сергея Реброва.

Украина и наши за границей

Представители Динамо стали лучшими по итогам 8-го тура УПЛ. Эдмар покинул Металлист 1925, в котором работал ассистентом главного тренера. Карпаты подписали экс-форварда Вердера.

Английские СМИ поражены игрой Ярмоленко, забившего победный гол Вест Хэма в ворота Манчестер Юнайтед. В Италии комплименты получил Руслан Малиновский.

Андрей Шевченко довызвал Артема Шабанова в сборную Украины для подготовки к поединкам против Литвы и Португалии.

Другие главные события

Эрнесто Вальверде может покинуть Барселону уже в ближайшее время в связи с провальным стартом в сезоне 2019/20.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг провел переговоры с Реалом.