Жорі став володарем премії Пушкаша за найкрасивіший гол року у ворота команди Реброва

Світ — 23:01 15
-
Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА
-
FIFA The Best-2019: названа символічна збірна рокуСвіт — 22:51 263
-
Твіттеріада. Легенда Шахтаря вболівав за Динамо, Гвардіола не відмовив Лободі, або Вона кохає його попри вилученняОвертайм — 22:30 1076
-
Маліновський зіграв шалений матч за Аталанту: італійські ЗМІ співають оди – українець заганяв Рібері та перевершив усіхІталія — 20:20 9652
-
Шевченко довикликав Шабанова в збірну України на матчі з Литвою та ПортугалієюЗбірна України — 18:55 5675