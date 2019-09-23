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Жорі став володарем премії Пушкаша за найкрасивіший гол року у ворота команди Реброва

21:59 429 Читать на русском
Жорі став володарем премії Пушкаша за найкрасивіший гол року у ворота команди Реброва
Даніель Зсорі / infostart.hu

Нападник Фехервара Даніель Жорі отримав премію Пушкаша за найкрасивіший гол 2019 року.

Угорський нападник відзначився фантастичним голом в матчі чемпіонату Угорщини у ворота Ференцвароша.

ФІФА оголосила претендентів на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року

Відзначимо, що угорець обігнав таких зіркових суперників як Ліонель Мессі та Хуан Кінтеро, які потрапили до трійки фіналістів. Опитування проводилось на сайті ФІФА.

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Теги
Світ ФІФА Ференцварош Ференцварош Премія Пушкаша Даніель Жорі Даніель Жорі Дебрецен Дебрецен
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