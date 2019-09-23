FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року

Символічна збірна 2019 року за версією ФІФА

ФІФА оголосила команду року The Best-2019. Більшість гравців представляють мадридський Реал.

В Мілані пройшла церемонія вручення нагород FIFA The Best-2019. Окрім, власне, персональних нагород, ФІФА також назвала символічну збірну року, інформує офіційний сайт Організації.

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Одразу четверо гравців (Рамос, Марсело, Модріч та Азар) представляють Реал, який провалив сезон 2018/19 та не виграв жодного титулу. Барселона, Ювентус та Ліверпуль делегували по двоє гравців, а Кіліан Мбаппе представляє ПСЖ.

Цікаво, що Marca назвала команду року ще за декілька годин до її офіційного оголошення.

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FIFA The Best-2019 – символічна збірна року:

Аліссон – Рамос, Де Лігт, ван Дейк, Марсело – Модріч, де Йонг, Азар – Мбаппе, Роналду, Мессі