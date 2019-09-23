Ярмоленко стає безжальним за двох умов: українець вразив англійські ЗМІ, забивши МЮ – цікаве відкриття у його грі

Андрій Ярмоленко провів класний поєдинок за Вест Хем проти Манчестер Юнайтед, відзначившись красивим голом. Англійські ЗМІ відзначили майстерність українського вінгера.

Independent: Ярмоленко починає демонструвати свій клас

"Мало хто сумнівається у таланті Андрія Ярмоленка. Цей гравець стає просто безжальним, якщо йому дати час та простір. За таких умов українець створює блискучі моменти. Так було у матчі проти Манчестер Юнайтед, коли Ярмоленко відкрився під передачу Феліпе Андерсона і неперевершено пробив у дальній кут.

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Раніше Ярмоленко не завжди демонстрував свої можливості, коли це було потрібно команді. Він боровся з власною нестабільністю, а також страждав від травм. А це провокувало суттєве зниження продуктивності та неможливість регулярно виступати на високому рівні.

На фото: теплова мапа переміщень Ярмоленка

Однак на початку нинішнього сезону Ярмоленко показує багатообіцяючий футбол. Спочатку українець забив Норвічу, а потім відзначився у воротах Манчестер Юнайтед, провівши за шість стартових турів АПЛ рівно стільки ж голів, скільки за весь минулий сезон, спотворений важкою травмою.

Ярмоленко відзначився красивим голом у ворота Манчестер Юнайтед

Він грає з хорошим настроєм, впевнено обігруючи суперників на правому фланзі, стріляючи зі своєї смертельної лівої ноги. Якщо Андрій продовжить у тому ж дусі, то буде важливим гравцем для Вест Хема у поточній кампанії", – аналізує гру нашого вінгера журналіст Калум Райс-Койтс.

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Ярмоленко отримав другий найвищий бал у команді (8) після капітана Вест Хема Марка Нобла (9). Стільки ж поставили польському голкіперу Лукашу Фабінскі, який впевнено діяв на останньому рубежі, а також автору шедеврального пострілу зі штрафного Ааарону Крессвелу.

Оглядач авторитетного ресурсу Фредерік Клейтон відзначає індивідуальну майстерність вихованця Динамо під час забитого гола: "Андрій Ярмоленко, фактично, двома дотиками розібрався з обороною Манчестер Юнайтед. Спочатку українець виконав красивий маневр за спиною Янга, а потім йому вистачило одного дотику, щоб вислизнути з-під опіки пасивного Магуайра. Давід Де Хеа виявився останньою жертвою українця в цій атаці".

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"Вест Хем більше не шукає порятунку в особі травматичного Джека Вілшера, який розпочав матч на лаві запасних. Зараз команда Мануеля Пеллегріні може покластись на кмітливість і винахідливість у бутсах Андерсона з Ярмоленком. Обидва проводять свій другий сезон в АПЛ, що сильно позначається на їхньому футболі.

"Після елегантного пасу бразильця Ярмоленку потрібно було зручно опанувати сферу та миттєво пробити, і він впорався з обома завданнями. Українець змістився до центру, вивівши з рівноваги Магуайра, а другим дотиком невідпорно забив", – пише Іан Лейдімен, який називає українця другим найкращим гравцем матчу разом з Фабіанскі. Обоє отримали оцінку 7.5, тоді як MVP зустрічі Марк Нобл заслужив на тверду вісімку.

Squawka: Вест Хем виглядає кращою командою, коли грає Ярмоленко

Популярний статистично-аналітичний ресурс оцінив 88 хвилин гри Ярмоленка найвищим балом у команді – 8. Щоправда, стільки ж отримав Андерсон, який асистував українцеві, невтомний капітан "молотобойців" Марк Нобл та молодий хавбек Деклан Райс. До слова, останній за перші 45 хвилин матчу видав просто божевільні 100% точності передач.

Один з експертів видання Кріс Сміт похвалив Ярмоленка за розумний футбол: "Відмінний контроль та завершення, щоб відкрити рахунок у матчі. Він був одним з небагатьох гравців на полі, який демонстрував футбольний інтелект та жвавий рух без м'яча. Вест Хем виглядає набагато кращою командою, коли Ярмоленко виходить на поле".

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