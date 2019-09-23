toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ВОРСКЛА - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Ярмоленко стає безжальним за двох умов: українець вразив англійські ЗМІ, забивши МЮ – цікаве відкриття у його грі

15:24 1868 Читать на русском
Ярмоленко стає безжальним за двох умов: українець вразив англійські ЗМІ, забивши МЮ – цікаве відкриття у його грі
Ярмоленко вразив британські ЗМІ

Андрій Ярмоленко провів класний поєдинок за Вест Хем проти Манчестер Юнайтед, відзначившись красивим голом. Англійські ЗМІ відзначили майстерність українського вінгера.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Independent: Ярмоленко починає демонструвати свій клас

"Мало хто сумнівається у таланті Андрія Ярмоленка. Цей гравець стає просто безжальним, якщо йому дати час та простір. За таких умов українець створює блискучі моменти. Так було у матчі проти Манчестер Юнайтед, коли Ярмоленко відкрився під передачу Феліпе Андерсона і неперевершено пробив у дальній кут.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко голом принизив найдорожчого захисника світу та став найкращим, а Сульшер "пливе"

Раніше Ярмоленко не завжди демонстрував свої можливості, коли це було потрібно команді. Він боровся з власною нестабільністю, а також страждав від травм. А це провокувало суттєве зниження продуктивності та неможливість регулярно виступати на високому рівні.

На фото: теплова мапа переміщень Ярмоленка

Однак на початку нинішнього сезону Ярмоленко показує багатообіцяючий футбол. Спочатку українець забив Норвічу, а потім відзначився у воротах Манчестер Юнайтед, провівши за шість стартових турів АПЛ рівно стільки ж голів, скільки за весь минулий сезон, спотворений важкою травмою.

Ярмоленко відзначився красивим голом у ворота Манчестер Юнайтед

Він грає з хорошим настроєм, впевнено обігруючи суперників на правому фланзі, стріляючи зі своєї смертельної лівої ноги. Якщо Андрій продовжить у тому ж дусі, то буде важливим гравцем для Вест Хема у поточній кампанії", – аналізує гру нашого вінгера журналіст Калум Райс-Койтс.

Sky Sports: Ярмоленко та Крессвел втопили посередній МЮ

Ярмоленко отримав другий найвищий бал у команді (8) після капітана Вест Хема Марка Нобла (9). Стільки ж поставили польському голкіперу Лукашу Фабінскі, який впевнено діяв на останньому рубежі, а також автору шедеврального пострілу зі штрафного Ааарону Крессвелу.

Оглядач авторитетного ресурсу Фредерік Клейтон відзначає індивідуальну майстерність вихованця Динамо під час забитого гола: "Андрій Ярмоленко, фактично, двома дотиками розібрався з обороною Манчестер Юнайтед. Спочатку українець виконав красивий маневр за спиною Янга, а потім йому вистачило одного дотику, щоб вислизнути з-під опіки пасивного Магуайра. Давід Де Хеа виявився останньою жертвою українця в цій атаці".

Daily Mail: Ярмоленко вивів з рівноваги Магуайра

"Вест Хем більше не шукає порятунку в особі травматичного Джека Вілшера, який розпочав матч на лаві запасних. Зараз команда Мануеля Пеллегріні може покластись на кмітливість і винахідливість у бутсах Андерсона з Ярмоленком. Обидва проводять свій другий сезон в АПЛ, що сильно позначається на їхньому футболі.

"Після елегантного пасу бразильця Ярмоленку потрібно було зручно опанувати сферу та миттєво пробити, і він впорався з обома завданнями. Українець змістився до центру, вивівши з рівноваги Магуайра, а другим дотиком невідпорно забив", – пише Іан Лейдімен, який називає українця другим найкращим гравцем матчу разом з Фабіанскі. Обоє отримали оцінку 7.5, тоді як MVP зустрічі Марк Нобл заслужив на тверду вісімку.

Squawka: Вест Хем виглядає кращою командою, коли грає Ярмоленко

Популярний статистично-аналітичний ресурс оцінив 88 хвилин гри Ярмоленка найвищим балом у команді – 8. Щоправда, стільки ж отримав Андерсон, який асистував українцеві, невтомний капітан "молотобойців" Марк Нобл та молодий хавбек Деклан Райс. До слова, останній за перші 45 хвилин матчу видав просто божевільні 100% точності передач.

Один з експертів видання Кріс Сміт похвалив Ярмоленка за розумний футбол: "Відмінний контроль та завершення, щоб відкрити рахунок у матчі. Він був одним з небагатьох гравців на полі, який демонстрував футбольний інтелект та жвавий рух без м'яча. Вест Хем виглядає набагато кращою командою, коли Ярмоленко виходить на поле".

Челсі – Ліверпуль: вбивча зброя Клоппа продовжує переможну серію, а Канте і Ко майже зупинили лідера АПЛ всупереч долі

blog_ava
Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2
06:30
2545
Теги
Відеоновини Українці за кордоном Збірна України Статті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Головне Вест Хем - Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
37
хв
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук