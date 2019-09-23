Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА

Зірка Барселони Ліонель Мессі здобув перемогу у голосуванні за найкращого гравця року на церемонії FIFA The Best-2019.

Аргентинець випередив Кріштіану Роналду (Ювентус) та Вірджила ван Дейка (Ліверпуль), який раніше виборов титул найкращого гравця Ліги чемпіонів 2018/19. Це перша нагорода FIFA The Best для лідера Барселони.

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Мессі разом з каталонцями переміг у чемпіонаті Іспанії та здобув "Золотий бутс". Всього в активі 32-річного нападника 54 голи і 20 асистів за збірну та клуб у сезоні 2018/19. Початок поточної кампанії Мессі пропустив через травму, яка стала однією з головних причин провалу Барселони на старті.

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Нагадаємо, минулорічним переможцем у номінації "Найкращий гравець" став хавбек Реала та збірної Хорватії Лука Модріч.