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Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА

22:02 1328 Читать на русском
Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА
Клопп зі своїми підопічними / Твіттер ФІФА

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп випередив Хосепа Гвардіолу і Маурісіо Почеттіно у голосуванні за найкращого тренера року.

Німецький фахівець став найкращим тренером за версією FIFA The Best-2019.

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Клопп переміг з Ліверпулем в Лізі чемпіонів 2018/19 і посів другу сходинку минулого сезону АПЛ. У конкурентів керманича "червоних" були такі досягнення: Гварідола з Манчестер Сіті зібрав усі внутрішні англійські трофеї, а Почеттіно з Тоттенхемом не може похвалитися кубками, проте в його активі фінал ЛЧ і четверта сходинка чемпіонату Англії.

Нагадаємо, наразі Ліверпуль Клоппа впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ з максимумом очок після шести турів.

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Теги
Світ ФІФА Ліверпуль Ліверпуль Тренер року ФІФА Юрген Клопп Юрген Клопп
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