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Едмар покинув Металіст 1925

12:51 1298 Читать на русском
Едмар покинув Металіст 1925
Едмар / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник Металіста і збірної України Едмар залишив тренерський штаб Металіста 1925.

Едмар увійшов до тренерського штабу Металіста 1925 у липні цього року і протягом 2 місяців допомагав головному тренеру команди Андрію Демченку. Про необхідність залишити харківську команду екс-гравець Металіста повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Він пояснив своє рішення необхідністю полетіти до США у зв'язку з сімейними обставинами.

Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925

Едмар допомагав Металісту 1925 і в якості гравця, коли клуб стартував у Другій лізі. Після цього екс-півзахисник збірної України спробував свої сили в напівпрофесійному американському клубі Харрікейн, де і завершив кар'єру футболіста.

На рахунку Едмара 15 матчів за національну збірну України. У складі Металіста він ставав срібним призером чемпіонату України (2013).

К моему сожалению,я должен улететь в США из за семейной обстановки,и за 2 месяца проведённой с командой ,я многому научился в качестве тренера! Цель?,выйти в высшую лигу ,и у нас это должно обязательно получится !!! Главное верить ! Спасибо большое руководству,тренерскому штабу,футболистам,болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел .... но обещал вернутся !!!

Допис, поширений Edmar De Lacerda (@ed_lacerda8)

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