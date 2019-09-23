Едмар покинув Металіст 1925

Колишній півзахисник Металіста і збірної України Едмар залишив тренерський штаб Металіста 1925.

Едмар увійшов до тренерського штабу Металіста 1925 у липні цього року і протягом 2 місяців допомагав головному тренеру команди Андрію Демченку. Про необхідність залишити харківську команду екс-гравець Металіста повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Він пояснив своє рішення необхідністю полетіти до США у зв'язку з сімейними обставинами.

Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925

Едмар допомагав Металісту 1925 і в якості гравця, коли клуб стартував у Другій лізі. Після цього екс-півзахисник збірної України спробував свої сили в напівпрофесійному американському клубі Харрікейн, де і завершив кар'єру футболіста.

На рахунку Едмара 15 матчів за національну збірну України. У складі Металіста він ставав срібним призером чемпіонату України (2013).