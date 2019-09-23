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Шевченко довикликав Шабанова в збірну України на матчі з Литвою та Португалією

18:55 2197 Читать на русском
Шевченко довикликав Шабанова в збірну України на матчі з Литвою та Португалією
Бойко та Шабанов / УАФ

Захисник київського Динамо Артем Шабанов отримав виклик до складу збірної України на матчі відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Артем Шабанов потрапив до списку викликаних гравців до лав збірної України на матчі відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії у зв'язку з травмою Микити Бурди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, що Бурда отримав пошкодження в матчі 8-го УПЛ проти Ворскли, вибувши на невизначений термін. Зазначимо, що Шабанова не було у резервному списку гравців, які можуть потрапити до заявки команди.

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Відзначимо, що матчі проти Литви та Португалії заплановані на 11 та 14 жовтня відповідно. "Жовто-сині" посідають перше місце у групі B, маючи в активі 13 очок, португальці на 2 сходинці з 8 пунктами.

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