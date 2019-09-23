Карпати підписали екс-форварда Вердера Лоренцена

Колишній форвард Вердера Мелвін Лоренцен став гравцем львівських Карпат.

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання угандійського нападника Мелвіна Лоренцена на правах вільного агента, повідомляє твіттер клубу.

Санжар: Провів чоловічу розмову з гравцями Карпат

Зазначимо, що Лоренцен виступав у складі бременського Вердера з 2013 по 2017 рік, після чого перейшов в нідерландський клуб Ден Гааг. У 2016 році нападник провів один матч в складі національної команди Уганди.

До слова, Карпати набрали 8 очок у 8 матчах та посідають 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту