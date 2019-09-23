Вальверде може піти з Барселони – є одна умова

Керманич іспанської Барселони Ернесто Вальверде може бути звільнений із посади вже через тиждень.

55-річний фахівець може стати безробітним вже цього місяця, повідомляє AS.

Хаві відреагував на чутки про своє повернення у Барселону

За інформацією видання, доля Вальверде залежить від результатів Барси в двох найближчих матчах. Якщо в поєдинках проти Вільяреала на Камп Ноу (24 вересня) та Хетафе на виїзді (28 вересня) каталонці втратять очки, то баску вкажуть на двері, попри чинний до літа 2020 року контракт.

Нагадаємо, що Ернесто Вальверде опинився під шквалом критики після невдалого старту Барселони в сезоні 2019/20. "Блаугранас" під його керівництвом двічі програли в п'яти стартових турах Прімери, а також блідо зіграли проти Борусії Д (0:0) у Лізі чемпіонів.

Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижити