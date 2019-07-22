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Бабич: Можливо, Сікан та Піхальонок будуть грати в Маріуполі

11:30 233 Читать на русском
Бабич: Можливо, Сікан та Піхальонок будуть грати в Маріуполі
Олександр Бабич / UA-Football

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про можливе підписання гравців Шахтаря Данила Сікана та Олександра Піхальонка.

"Можливо, Сікан і Піхальонок гратимуть за Маріуполь. Зубков і Ігнатенко вже перейшли у Ференцварош. Це ті гравці, які були лідерами, вели гру і діяли нестандартно. За сімейними обставинами покинув клуб Демірі. Як бачите, втрат більше ніж придбань. Потрібно посилення на 2-3 позиції.

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Розраховуємо на групу гравців, які прийшли до нас з Шахтаря: Дмитра Топалова, Віктора Корнієнка, Максима Чеха і Олексія Кащука. Приємно, що в команді буде три чемпіони світу U-20.

Їм є що доводити, у них високі амбіції, але потрібно ще багато працювати. Матчі дублюючих складів все ж відрізняються від поєдинків Прем'єр-ліги. Це дві великі різниці, і ми намагаємося, щоб хлопці максимально швидко пройшли адаптацію.

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На даний момент терміново потрібно закрити позицію лівого нападника. Також потрібен футболіст на позицію плеймейкера, здатний вести гру. Чекаємо рішення щодо Піхальонка, який проходив підготовчий збір з Шахтарем", – поділився Бабич в коментарі UA-Football.

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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Трансфери Олександр Бабич Олександр Бабич Данило Сікан Данило Сікан Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок
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