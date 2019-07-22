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Наставник Брюгге заявив, що його команда може не набрати оптимальну форму до матчів проти Динамо

21:04 351 Читать на русском
Наставник Брюгге заявив, що його команда може не набрати оптимальну форму до матчів проти Динамо
Філліп Клеман / фото із соцмереж

Головний тренер Брюгге Філліп Клеман зізнався, що не знає, чого очікувати від Динамо у протистоянні в кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Зіграти перший матч на власному полі – це не є перевагою. Однак ми знаємо, що нам потрібно здобувати результат вдома.

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До зустрічі з Динамо наша команда може бути ще повністю не готовою, оскільки ще очікуємо на підсилення. Ми будемо в оптимальній формі через один або два місяці.

Дати оцінку нашому супернику зараз складно, тому що трансферний ринок ще не закритий. Нам потрібно ще багато дізнатися про киян, а їм належить зіграти у матчі за Суперкубок проти донецького Шахтаря. Це буде цікавий поєдинок для аналізу", – цитує Клемента voetbalprimeur.be.

Поєдинки 3-го раунду, в якому Динамо зіграє проти Брюгге, пройдуть 6/7 та 13 серпня. Команди, які програють на цій стадії, продовжать боротьбу у груповому турнірі Ліги Європи.

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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Брюгге Брюгге Філліп Клеман Філліп Клеман
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